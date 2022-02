BUKTI BTS Segera Rilis Album Baru, ARMY Soroti Unggahan Member di Media Sosial

SURYA.CO.ID - Dalam pengumuman yang dikeluarkan Bighit Music saat mengabarkan BTS akan melakukan hiatus sejak akhir tahun 2021 lalu, agensi tersebut juga mengabarkan bahwa idola ARMY tengah mempersiapkan album baru.

Namun, dalam pengumuman tersebut tidak dijelaskan kapan tepatnya BTS akan merilis album baru.

Baru-baru ini ARMY menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa BTS segera merilis album baru dalam waktu dekat.

Baca juga: BIODATA Jimin BTS yang Positif COVID-19 Usai Operasi Usus Buntu, Diawali Sakit Perut & Tenggorokan

Hal itu diketahui melalui unggahan member di beberapa media sosial.

Paling baru ditemukan saat V memberikan ucapan ulang tahun pada J-Hope pada Jumat (18/2/2022) lalu.

V tampak mengunggah tiga foto J-Hope. Salah satu foto tersebut menampilkan J-Hope sedang membawa sebuah papan putih bertuliskan "With The".

"Hoseok, selamat ulang tahun. Lakukan 'with me' daripada 'with the'. #happybirthdayj-hope The man."

Sebelum itu, RM dan J-Hope tampak membagikan foto di Instagram dengan tulisan "ME" dan "WE".

Melalui beberapa unggahan itu, penggemar mulai membuat spekulasi bahwa grup kesayangan mereka segera merilis album baru.

Tak hanya itu, BTS yang terbiasa bermain teka-teki dengan penggemar sebelum melakukan comeback, seakan tengah melakukan hal itu lagi.