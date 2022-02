Jadwal Liga Spanyol, Sabtu-Selasa, Real Madrid vs Deportivo, Laga Seru: Barcelona vs Valencia,

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol Laliga pekan 25 yang akan berlangsung Sabtu-Selasa, 19 - 22 Februari 2022.

Laliga pekan ke-25 akan dibuka due Elche vs Rayo Vallecano, Sabtu (19/2/2022) dini hari pukul 03.00 WIB. Dilajutkan duel Granada vs Villareal pukul 20.00 WIB dan Ossasuna vs Atletico Madrid pukul 22.15 WIB.

Sorotan Liga Spanyol pekan ke-25 akan banyak tertuju pada dueal pimpinan klasemen Real Madrid menjamu Deportivo Alaves.

Lalu runner-up klasemen Sevilla bertandng ke kandang Espanyol, dan Barcelona yang sedang berjuang menuju posisi tiga akan menjalani laga berat di kandang Valencia.

Valencia vs Barcelona

Barcelona yang sedang berjuang untuk menapak ke peringkat tiga klasemen, pekan 24 lalu langkahnya dihentikan Espanyol.

Barcelona yang jauh dinggulkan dipaksa main imbang dengan skor 2-2.

Pasukan Xavi Hernandes pun tertahan di posisi empat dengan jarak empat poin dari Real Betis yang berada di atasnya dengan poin 39 banding 43.

Kini dipekan 25, langkah Barcelona untuk naik peringkat kembali menemui batu sandungan. Barcelona harus di kandang tim kuat Valencia.