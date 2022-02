Disperindag Nganjuk Siapkan Operasi Pasar Murah di 20 Kecamatan

Berita Nganjuk

SURYA.co.id | NGANJUK - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Nganjuk bakal menggelar pasar murah minyak goreng (migor) di 20 Kecamatan.

Hal itu dilakukan setelah belakangan ini harga migor kemasan maupun curah kembali mengalami kenaikan.

Kepala Disperindag Nganjuk, Haris Jatimiko, menjelaskan dalam operasi pasar murah migor pihaknya akan menjalin kerjasama dengan produsen migor sebagai penyedia.

Dengan demikian dalam operasi pasar murh migor dipastikan semuanya menggunakan harga sesuai instruksi Pemerintah Pusat.

Hanya saja, dikatakan Hari Jatmiko, saat ini pihaknya masih menunggu hasil koordinasi dengan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Nganjuk.

"Hasil koordinasi tersebut akan disampaikan ke Bapak Plt Bupati. Arahan dari Bapak Plt Bupati akan menjadi masukan dalam melaksanakan Operasi Pasar Migor tersebut," kata Haris Jatmiko, kemarin.

Diungkapkan Haris Jatmiko, Disperindag sejak awal berupaya memenuhi kebutuhan migor masyarakat melalui pasar murah, di mana dari pasar murah tersebut, diharapkan harga minyak goreng bisa stabil. Baik minyak goreng curah maupun kemasan yang saat ini beredar di pasaran.

"Dan pelaksanaan Operasi pasar murah Migor tersebut dimungkinkan akan dilakukan sepanjang harga migor belum sesuai Permendag," ucap Haris Jatmiko.

Untuk harga migor, menurut Haris Jatmiko, pihaknya akan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 22 Tahun 2022, yakni untuk migor curah seharga Rp 11.500 per liter, dan migor dalam bentuk kemasan Rp 14 ribu per liter.

Diharapkan, tambah Haris Jatmiko, dengan adanya operasi pasar murah migor tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Setidaknya kegiatan operasi pasar tersebut dapat mengamankan stok konsumsi sehar-sehari bagi masyarakat.

"Ini juga sebagai upaya mewujudkan komitmen Pemerintah yang selalu ada untuk masyarakat, dan Disperindag Nganjuk berkomitmen hadir memberi solusi terhadap permasalahan minyak goreng," tutur Haris Jatmiko.