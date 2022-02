YMI ITS Salurkan Perlengkapan Isoman Kepada Warga Kampus di Surabaya dan Sekitarnya

SURYA.co.id|SURABAYA – Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini sudah mendekati puncak gelombang ketiga yang disebabkan oleh virus varian omicron.

Untuk mendukung kesiapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam mencegah penyebarannya lebih luas, Yayasan Manarul Ilmi (YMI) ITS menyalurkan bantuan berupa perlengkapan isolasi mandiri (isoman), Kamis (17/2/2022).

Penyerahan bantuan secara simbolis kepada ITS dan Satgas Covid ITS tersebut bertempat di halaman Gedung Rektorat ITS.

Dihadiri antara lain oleh Ketua YMI ITS Ir Triyatno, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng, dan jajaran pimpinan ITS lainnya serta para sivitas akademika ITS.

Menurut Triyatno, diserahkannya sejumlah 50 kasur isoman dan 213 perlengkapan kesehatan berupa masker, hand sanitizer, dan juga vitamin yang ditujukan untuk para sivitas akademika ITS yang sedang tinggal di Surabaya dan sekitarnya.

“Semoga dengan adanya bantuan paket isoman ini dapat membantu para keluarga sivitas akademika ITS, terlebih jika ada mahasiswa perantauan yang membutuhkan,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor ITS yang biasa disapa Ashari mengungkapkan rasa syukurnya atas penyaluran paket isoman ini.

Ia mengatakan, bantuan isoman ini dapat dirasakan berkat adanya kerja sama, kepercayaan, dan kepedulian seluruh sivitas akademika, terutama YMI ITS.

“Semoga kerja sama ITS dengan YMI ITS ini dapat diperluas lagi dan terus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas,” tuturnya.

Ashari juga tak lupa terus mengimbau kepada mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat sekitar untuk tetap mewaspadai perkembangan kasus Covid-19 ini.

Sebab, pergerakan kasus Covid-19 saat ini bergantung pada kecepatan deteksi dini dan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan.

Di sisi lain, salah satu koordinator YMI ITS Zenda Mergita Firdaus turut menjelaskan, pembagian perlengkapan kesehatan dan isoman ini juga akan dilakukan di beberapa titik di lingkungan ITS, seperti di masjid dan Asrama Mahasiswa ITS.

Titik-titik berlangsungnya kegiatan ini ditinjau berdasarkan perhatian dan tujuan utama YMI ITS.

"Untuk saat ini, pemberiannya dilakukan di tempat-tempat fasilitas umum yang biasa dihuni oleh mahasiswa perantauan lebih dulu," tutup Zenda.