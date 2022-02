Tiga Mahasiswi UK Petra Kuliah Gratis di Luar Negeri, Raih Beasiswa Mendikbudristek MBUS,

SURYA.co.id | SURABAYA – Tiga mahasiswi Universitas Kristen (UK) Petra berhasil memperoleh program beasiswa Merdeka Belajar untuk Semua (MBUS).

Mereka adalah Vanesa Natalia Saputro dan Jessica Wijaya Simon dari program Business Accounting serta Valentine Vallery Haryanto dari prodi Desain Interior.

Berbekal dokumen yang diperlukan serta memenuhi syarat IPK minimal 3.00 dan kemampuan Bahasa Inggris dengan skor TOEFL 475 atau setaranya.

Ketiga mahasiswi tersebut berkesempatan mengambil MK dari perguruan tinggi luar negeri secara gratis melalui program yang diluncurkan oleh Mendikbud Ristek tersebut.

Dimana kolaborasi Mendikbud Ristek dan ICE (Cyber Education) Institute ini terdapat 55 PT luar negeri di bawah koordinasi edX, beberapa diantaranya adalah Harvard University, MIT, Imperial College London, Columbia University, Kyoto University dan lain-lain.

"Perasaan saya senang sekali (menerima beasiswa) karena dari semester lalu sudah interest pada edX dan beberapa PT di sana," ujar Jessica Wijaya Simon kepada SURYA.co.id, Rabu (16/2/2022).

Mahasiswi semester 6 ini mengambil MK Fundamentals of Digital Marketing di University of Maryland dan Risk Management and Credit Principle di New York Institute of Finance.

Kedua mata kuliah tersebut akan dimulai pada semester genap yaitu 3 Februari-31 Juli 2022.

Jessica memilih kedua MK tersebut lantaran baginya sesuai dengan jurusan yang diemban saat ini di UK Petra.

Selain itu, perkembangan dunia digital yang begitu cepat serta perlunya memahami risk management yang penting dalam suatu perusahaan juga mendorong keputusan pengambilan kedua MK tersebut.