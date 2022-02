Neraca Perdagangan Jatim Januari 2022 Alami Defisit Hingga Besar Pasak Daripada Tiang

SURYA.co.id |SURABAYA - Selain tercatat mengalami defisit pada Januari 2022, neraca perdagangan Jatim juga terpantau besar pasak dari pada tiang. Angka impor Jatim menunjukkan selisih besar dibanding ekspor.

Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) melaporkan, nilai ekspor Jatim pada Januari 2022 sebesar 1,82 miliar dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 11,17 persen dibandingkan Desember 2021.Sedangkan nilai impor Jatim pada Januari 2022 mencapai sebesar 2,26 miliar dolar AS.

Saat konferensi pers dengan awak media Selasa (15/2/22), Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan, bahwa ekspor nonmigas Januari 2022 mencapai 1,78 miliar dolar AS atau turun sebesar 10,26 persen dibandingkan Desember 2021.

Sedangkan ekspor migasnya pada Januari 2022 mencapai 39,45 juta dolar AS atau turun sebesar 38,95 persen dibandingkan Desember 2021. Dimana nilainya turun sebesar 73,93 persen jika dibandingkan Januari 2021.

Sementara untuk impor, kata Dadang, Impor nonmigas Januari 2022 mencapai 1,74 miliar dolar AS atau turun sebesar 15,70 persen dibandingkan Desember 2021. Nilai tersebut dibandingkan Januari 2021

meningkat sebesar 25,01 persen.

Kemudian untuk Impor migas Januari 2022 mencapai 0,52 miliar dolar AS atau turun sebesar 24,88 persen dibandingkan Desember 2021. Nilai impor migas ini naik sebesar 44,68 persen jika dibandingkan Januari 2021.

Perihal defisitnya neraca perdagangan Jatim, Dadang mengatakan, karena selisih nilai perdagangan pada sektor migas sebesar 477,00 juta dolar AS. Sedangkan di sektor nonmigas mengalami surplus nilai perdagangan sebesar 35,35 juta dolar AS.

"Jadi, neraca perdagangan Jawa Timur selama bulan Januari 2022 mengalami defisit sebesar 441,64 juta dolar AS dan defisit ini disebabkan karena selisih nilai perdagangan pada sektor migas sebesar 477,00 juta dolar AS. Sedangkan di sektor nonmigas mengalami surplus nilai perdagangan sebesar 35,35 juta dolar AS," jelasnya.