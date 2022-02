Liga Champions, UEFA Bagikan 10.000 Tiket Gratis, Ini Supporter Bisa Mendapatkannya

SURYA.co.id I Badan sepak bola Eropa, UEFA membuat kebijakan langka, yaitu akan memberikan tiket gratis dalam setiap laga final Liga Eropa.

Mulai Liga Champions Eropa Putra, Liga Champions Eropa Putri, Liga Eropa UEFA, dan Liga Konferensi Eropa.

Keputusan ini diumumkan Presiden UEFA Aleksander pada situs resmi uefa.com, Senin (14/2/2022).

Dikutip SURYA dari uefa.com, total tikel gratis yang disediakan untuk empat turnamen itu, mencapai 30.000 tiket gratis.

Siapa yang bisa mendapat tiket gratis?

Tiket gratis itu hanya diberikan kepada kepada penggemar tim yang akan bertanding di final.

Presiden UEFA Aleksander eferin tiket gratis diberikan sebagai penghargaan atas dukungan para supperter terhadap sepak bola Eropa selama krisis COVID.

Pendukung klub finalis akan mendapatkan tiket gratis sebagai berikut:

Liga Champions UEFA: 10.000 tiket gratis (5.000 tiket per klub)

Liga Eropa UEFA: 8.000 tiket gratis (4.000 tiket per klub)

Liga Konferensi Eropa UEFA: 6.000 tiket gratis (3.000 tiket per klub)

Liga Champions Wanita UEFA: 6.000 tiket gratis (3.000 tiket per klub)

Setiap klub finalis akan dapat menggunakan tiket ini untuk memberi penghargaan kepada pendukung mereka yang paling setia (yaitu pemegang tiket musiman terlama, mereka yang menghadiri sebagian besar pertandingan tandang, dll.)

Tiket tidak dapat diberikan kepada sponsor, mitra, atau pejabat klub.

Keputusan lain yang diumumkan UEFA adalah membekukan harga tiket kategori 4 (€70) dan kategori 3 (€180) untuk tiga final Liga Champions UEFA putra edisi berikutnya. Edisi 2022, 2023 dan 2024. Harga tiket final akan dikembalikan sebagaimana harga tahun 20220.

UEFA menyadari sepenuhnya situasi inflasi saat ini, terutama terkait tiket untuk acara olahraga yang telah mengalami kenaikan harga yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Dengan memutuskan untuk membatasi harga ini untuk permainan bergengsi ini setidaknya selama tiga musim, UEFA ingin mengirimkan sinyal yang kuat kepada para penggemar dan memastikan bahwa aksesnya terjangkau untuk semua orang.

"Penggemar sepak bola adalah urat nadi permainan dan kami pikir itu akan menjadi cara yang bagus untuk mengenali kesulitan yang mereka alami selama dua tahun terakhir dan bagaimana mereka tetap berhasil mendukung tim dan hidup semangat bahkan ketika jauh dari stadion", Kata Presiden UEFA Aleksander eferin.

"Penggemar merupakan bagian integral dalam perkembangan sepak bola, dan kami harus memastikan bahwa pendukung setia apat menghadiri momen bersejarah untuk tim kesayangan mereka dengan harga terjangkau." (ian/uefa.com)