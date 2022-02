Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Rajab 1443 H Lengkap Bacaan Niat: Hari Pertama 15 Februari 2022

SURYA.CO.ID - Puasa Ayyamul Bidh bulan Rajab 1443 H jatuh pada tanggal 15, 16, 17 Februari 2022.

Berikut perhitungan jadwal Puasa Ayyamul Bidh lengkap bacaan niat Puasa Ayyamul Bidh latin dan artinya.

Sebagai informasi, Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah tiga hari, yakni tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah (H).

Diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Berdasarkan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 1 Rajab 1443 H jatuh pada Kamis, 3 Februari 2022.

Apabila dihitung dari keputusan tersebut, maka tanggal 13, 14, 15 Rajab bertepatan dengan tanggal 15, 16, 17 Februari 2022.

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh di Bulan Rajab 2022:

• 13 Rajab 1443 H ( Selasa, 15 Februari 2022)