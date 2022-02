Liga Itali, Inter Milan Ditahan Napoli, Malam Ini: AC Milan Pimpin Klasemen, Juventus dan Roma Main

SURYA.co.id I Berikut jadwal dan hasil Liga Italia pekan ke-25 yang berlangsung, Sabtu - Selasa (12-15 Februari 2022).

Malam ini, Minggu (13/2/2022) akan menjadi momen bagai AC Milan vs Sampdoria.

Laga AC Milan vs Sampdoria sudah berlangsung. Bisa disaksikan di beIN Sport dan Live Streaming vidiocom.

Striker AC Milan Olivier Giraoud (Twitter AC Milan)

Dipantau dari Livescore.com, AC Milan untuk sementara di babak pertama, unggul 1-0 atas tamunya Sampdoria melalui Rafael Leao saat pertandingan baru berjalan 7 menit.

Jika skor tetap di menangi AC Milan, otomatis AC Milan malam ini akan mengambil alih pimpinan klasemen sementara dari rival sekotanya, Inter Milan.

AC Milan akan memiliki poin 55 menyalip Inter Milan yang memiliki poin 54 setelah dalam pertandingan semalam ditahan Napoli dengan skor 1-1.

Sementara Napoli yang berhasil menahan sang juara bertahan Inter Milan, i nangkring di urutan ketiga dengan selisih poin mepet, yaitu 53.

Berikut hasil dan jadwal Liga Italia pekan 25 Sabtu - Selasa (12-15 FEBRUARI)

Hasil Liga Italia pekan 25

Inter Milan 1 - 1 Napoli

Torino 1 - 1 Venezia

Jadwal Liga Italia pekan 25

Minggu 13 Februari 2022

AC Milan 1 vs 0 Sampdoria (Babak pertama)

21:00 Empoli vs Cagliari

21:00 Genoa vs Salernitana

21:00 Verona vs Udinese

SENIN 14 FEB

00:00 Sassuolo vs Roma

02:45 Atalanta vs Juventus

SELASA 15 FEB

02:45 Spezia vs Fiorentina