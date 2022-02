Sosok Mauren Gita Miranti, Keinginan Kuat Menulis Sejak Duduk di Bangku SMA

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Bagi sebagian orang, aktivitas menulis tak menarik dan kegiatan yang membosankan. Namun hal itu berbeda bagi Mauren Gita Miranti.

Dosen D4 Tata Boga Sekolah Vokasi Universitas Negeri Surabaya itu bahkan menyukai kegiatan menulis sejak duduk di bangku SMA.

"Dulu saya sering membuat cerpen untuk dipajang di mading sekolah. Sampai akhirnya dapat juara 1 kompetisi menulis cerpen se-kota Bekasi," ujar Mauren sapaan akrabnya kepada SURYA.co.id, Jumat (11/2/2022)

Hobi ini kemudian berlanjut saat ia mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Ibu satu anak ini dulunya mulai belajar dan mengenal cara menulis secara ilmiah.

Baca juga: Jajaran Komisaris PTPN VI Studi Kopi di Kabupaten Banyuwangi

"Hasil karya tulis ilmiah penelitian saya sampai didanai oleh pemerintah, bahkan berkat penelitian ini profil saya pernah dipublish di salah satu surat kabar di Jawa Barat," ungkapnya.

Alasan mengapa ia menyukai kegiatan menulis, tidak lain dikarenakan adanya keinginan kuat untuk dapat menyumbangkan ide-ide, gagasan, pendapat hingga mengkritisi sebuah kasus.

"Semoga gagasan saya dapat membantu taraf kehidupan bagi siapa saja yang membacanya, terutama untuk masyarakat dan juga mahasiswa," harapnya.

Dalam proses menulis, Mauren mengaku terkendala waktu.

Maklum saja, ia memiliki tugas ganda yakni menjadi seorang dosen dan ibu rumah tangga sekaligus.

"Saya harus mengajar, melakukan penelitian serta mengabdi kepada masyarakat. Namun diwaktu yang bersamaan saya tidak bisa meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu dari 1 anak," ungkap perempuan kelahiran Kuningan Jawa Barat, 12 Maret 1989 itu.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kabupaten Madiun Meningkat, Dinas Kesehatan Reaktivasi RS Lapangan

Berkat hobi menulisnya, ia telah berhasil membuat berbagai tulisan, namun salah satu yang paling monumental baginya ialah artikel yang berjudul "Biscuit Formulation With The Subtitution Of Yellow Pumpkin Flour And The Addition Of Coconut Flour As Alternative to Breast Milk Complementary Food".

Artikel penelitian yang disitasi oleh peneliti dari luar ini merupakan hasil tulisan dari kolaborasi Mauren bersama tim peneliti dan mahasiswa.

Dalam waktu dekat, Perempuan yang pernah mengikuti Student Exchange di UM (Universiti of Malaya) Malaysia ini mangaku berencana akan berkolaborasi dengan rekannya yang berdomisili di Bandung untuk menulis tentang perkembangan anak-anak berdasarkan studi kasus.

BACA BERITA SURABAYA LAINNYA