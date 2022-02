Jelang MotoGP Mandalika IG Marc Marquez Banjir Komentar, Ada yang Minta Didatangi ke Malang

SURYA.co.id - Ada-ada saja kelakuan netizen di Indonesia. Jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun ini mereka sudah riuh ramai berkomentar di berbagai media sosial para pembalap.

Satu di antara yang tersorot adalah Marc Marquez, juara dunia MotoGP enam kali.

Ya, Instagram Marc Marquez itu dipenuhi dengan komentar lucu Netizen Indonesia. Itu terlihat dalam kolom komentar unggahannya sesaat setelah menjalani tes sirkuit Mandalika.

Pengamatan SURYA.co.id, netizen beramai-ramai memenuhi kolom beragam komentar rider berkebangsaan Spanyol tersebut.

Ada yang menanyakan tentang Sirkuit hingga memintanya untuk datang ke suatu tempat.

"Gamau naik motor kalo ga dibonceng ayang," tulis @Ilinaprita_

"Enak g mas circuitnya," tulis @mamahdd_.

Bahkan, ada salah satu netizen yang meminta Marc Marquez datang ke Malang.

"Hi marc, come to malang please," tulis @octaliamufrida. Komentar dari @octaliamufridapun dibalas ole @fadhel_syahputra: “Ke malang Marco datengin mbak ini,”.

Kemudian adapun netizen yang turut menimpali, “Lu pikir Marc mau tur pensi?,” balas @wherethebean.