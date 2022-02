Jadwal Liga Inggris, MU dan Liverpool Main, Chelsea vs Arsenal Ditunda, SCTV: ManCity dan Westham

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-25 yang digelar Sabtu - Minggu (12 - 13/2/2022).

Dua pertandingan bisa disaksikan secara gratis Live SCTV : Norwich City vs Manchester City dan Leicester City vs Wesham United

Sedang pertandingan lainnya bisa disaksikan melalui siara Live Streaming MOLA TV. Silakan nonton di HP.

MU vs Southampton

Manchester United yang baru saja di tahan tim juru kunci Burnley, kali ini di pekan ke-25 akan main di kandang menghadapi Southampton.

Laga MU vs Southampton akan menjadi pembuka pekan ke 25, Sabtu (12/2/2022).

Laga lain di hari Sabtu ini mempertemukan Brenford vs Crystal Palace, Everton vs Leed United, dan Watford vs Brighton.

Chelsea vs Arsenal ditunda

Sebenarnya masih ada jadwal bigmatch Chelsea vs Arsenal. Namun lagi ini ditunda, lantaran Chelsea mengikuti turnamen Wold Cup Club di Arab Saudi.

Norwich vs ManCity

(LIVE SCTV: Minggu Pukul 00.30 WIB)