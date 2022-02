Sindiran Pembalap MotoGP Mandalika Aleix Espargaro pada Kelakuan Emak-emak: Don't Try at Home

SURYA.CO.ID - Seorang pembalap MotoGP Mandalika, Aleix Espargaro, memberikan sindiran terhadap kebiasaan emak-emak di Indonesia.

Sindiran Aleix Espargaro ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (12/2/2022).

Dalam unggahan itu, Aleix Espargaro memparodikan tingkah laku emak-emak yang kerap berboncengan lebih dari 2 orang.

Ia membandingkan foto seorang ibu dan keempat anaknya yang menaiki satu motor untuk pergi ke sekolah.

Sedangkan, Aleix Espargaro tampak berboncengan dengan dua orang rekannya menggunakan motor balap.

Pada caption Instagramnya, Espargaro menuliskan "The power of Emak-Emak MotoGP version! Don't try at home, only at Indonesia!" (Kekuatan Emak-emak versi MotoGP! Jangan coba ini di rumah, hanya ada di Indonesia).

Unggahan Aleix Espargaro yang sindir kebiasaan emak-emak (INSTAGRAM)

Aleix Espargaro sendiri melihat tingkah ibu-ibu itu kala dia bersepeda mengitari Lombak dan mengunggahnya di Twitter pribadinya.

Sementara itu, meskipun bernada menyindir postingan Aleix Espargaro ini justru ditanggapi positif oleh warganet Indonesia.

Terlihat di kolom komentar postingan tersebut, sama sekali tidak ada yang mempermasalahkannya.

Bahkan, beberapa warganet juga menanggapinya dengan komentar candaan atau guyonan.