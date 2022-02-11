Sholawat Mughrom Lengkap Tulisan Latin dan Terjemahan, Liriknya Qolbi Bihubbika Mughrom
Berikut ini lirik sholawat Mughrom dalam ulisan Arab, latin dan terjemahan. Liriknya Qolbi Bihubbika Mughrom
Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik sholawat Mughrom dalam ulisan Arab, latin dan terjemahan.
Lirik sholawat Mughrom yang paling populer adalah Qolbi Bihubbika Mughrom.
Lirik Sholawat Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
MUGHROM.. QOLBI BIHUBBIKA MUGHROM
YA MUSTHOFANAL MUKARROM
YA ROSULALLOH
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
MUGHROM.. QOLBI BIHUBBIKA MUGHROM
YA MUSTHOFANAL MUKARROM
YA ROSULALLOH
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
JAMALAK MA FITS-NAIN
MASYAFIT MITSLUH ‘AIN
ASAR FUADI
WIZAD WIDADI
BADRID-DUJA YA ZAIN
أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ
يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
أَحْلَى ابْتِسَامَهْ
بِأَبْهَى عَلَامَةْ
يَا سَيِّدَ الْكَوْنَينْ
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