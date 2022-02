Smartfren Beri Opsi Unlimited Nonstop 24 Jam, Bisa Bermedsos, Unggah Video Sampai Nonton Film Horor

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Memilih paket unlimited terbatas memang membuat para pengguna internet deg-degan. Ini pilihan tepat bagi pengguna berat internat alias heavy internet users, karena Smartfren meluncurkan paket Unlimited Nonstop dengan batas bulanan bisa dipakai internetan dari lokasi mana pun dan untuk aplikasi apapun selama 24 jam.

Regional Brand Activation Smartfren, Ales Shella Hadysara mengungkapkan, Smartfren Unlimited Nonstop mulai menjadi primadona bagi mereka yang kegiatan sehari-harinya mengandalkan koneksi internet.

“Bebas worry (khawatir) karena paket ini benar-benar sederhana serta bisa dipakai untuk banyak hal. Selain 24 jam untuk seluruh aplikasi dan di lokasi mana pun, ada keunggulan lain yakni benefit akses nonstop, extra benefit untuk akses aplikasi kebutuhan sehari serta promo kuota lokal up to 4 GB,” ungkapnya Ales saat memperkenalkan keunggulan paket unggulan Smartfren itu di RM Tera’ Bulan, Bangkalan, Rabu (9/2/2022).

Begitu paket ini sudah aktif, jelas Ales, maka para pengguna sudah bisa akses media sosial seperti Instagram, Tiktok, YouTube, Facebook, E-commerce apapun, hingga streaming video. Ditambah sudah bisa dipakai berkirim pesan menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, dan sejenisnya.

Paket Unlimited-nya pun semakin terasa karena semua aplikasi tersebut bisa dipakai selama 24 jam, tanpa syarat tambahan.

“Unlimited Nonstop yang tidak dibatasi aplikasi dan bisa dipakai 24 jam memang penting banget. Misalnya saja buat pengguna yang memang rajin membuat konten video. Dengan Smartfren Unlimited Nonstop, video yang baru dibuat bisa langsung di-upload ke Instagram Reels, YouTube, atau TikTok dari lokasi manapun dan kapanpun diinginkan,” jelasnya.



Ales menambahkan, saat ini sebetulnya ada cukup banyak pilihan paket Unlimited dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya ada paket Unlimited yang aksesnya bebas tetapi terbatas di aplikasi tertentu, ada yang cuma bisa di jam tertentu, atau ada juga yang syaratnya harus beli paket lain dulu agar bisa mengaktifkan Unlimited-nya.

Ketika mengaktifkan paket Smartfren Unlimited Nonstop, lanjutnya, users akan langsung dapat batas bulanan. Mulai dari Unlimited Nonstop 6 GB seharga Rp30.000, Unlimited Nonstop 12 GB seharga Rp 45.000, Unlimited Nonstop 30 GB seharga Rp70.000, Unlimited Nonstop 45 GB seharga Rp100.000, dan Unlimited Nonstop 60 GB seharga Rp125.000.

Selain itu ada juga Unlimited Nonstop 3 GB seharga Rp15.000 untuk masa aktif 14 hari, dan Unlimited Nonstop 2 GB seharga Rp10.000 untuk masa aktif 10 hari.

“Jadi sekali aktifkan paket ini, pengguna bisa langsung internetan dengan happy dan bebas worry. Buat mereka yang heavy internet user bisa langsung menikmati paket Unlimited Nonstop ini untuk upload konten video terbaru ke YouTube, TikTok atau Instagram Reels. Kalau ingin menikmati streaming film bisa, seperti film K-Drama horor All of Us Are Dead yang per episodenya punya durasi sekitar satu jam,” pungkas Ales. ****