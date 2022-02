Sepekan Tambah 37 Kasus Baru Covid-19, Pejabat Pemkab Bangkalan Rame-Rame ikuti Vaksinasi Booster

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Upaya percepatan cakupan vaksinasi di Kabupaten Bangkalan seolah berpacu dengan peningkatan kasus baru Covid-19. Status terkini Covid-19 hingga Rabu (9/2/2022) terdata 37 kasus baru, bertambah 22 kasus dalam sepekan atau sejak Kamis (3/2/2022).

Dan karena virus itu tidak pilih-pilih sasaran, maka pejabat Pemkab Bangkalan pun tidak kebal. Vaksinasi booster pun dilakukan serempak di kalangan para pejabat struktural.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain mengungkapkan, capaian vaksinasi di angka 70 persen mendorong Pemkab Bangkalan melakukan vaksinasi lanjutan atau booster yang diawali Polres Bangkalan pada dua pekan sebelumnya.

“Kali ini vaksinasi lanjutan untuk kalangan pejabat struktural di Lingkungan Pemkab Bangkalan. Pada awal Januari lalu, kami telah melakukan vaksinasi booster ini untuk masyarakat lanjut usia,” ungkap Agus usai mendapatkan vaksin ketiga di Pendapa Pratanu Pemkab Bangkalan, Rabu (9/2/2022).

Agus mengatakan, vaksinasi booster dilakukan dalam rangka membentuk herd immunity atau kekebalan komunal. Khususnya kepada pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan.

"Targetnya adalah semua ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan agar bisa meningkatkan imunitas. Serta ini merupakan gol kita, karena capaian vaksin di Bangkalan yang sudah 70 persen," ujar Agus kepada saat dijumpai di Pendopo Pratanu.

Ia menjelaskan, pihaknya belum satupun mendapatkan keluhan akibat dampak atau efek bagi penerima vaksinasi booster selama gelaran vaksinasi lanjutan dilakukan. “Ini adalah upaya pemerintah membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat Bangkalan,” pungkasnya.

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan pada Aplikasi All New NAR (NAR) Kementerian Kesehatan dan Aplikasi Covid Dev Pemprov Jawa Timur, ada 37 kasus baru Covid-19 per 9 Februari 2022 itu tersebar di sejumlah puskesmas di Bangkalan.

Sebanyak 3 kasus di antaranya di Puskesmas Burneh, masing-masing 2 kasus di Puskesmas Banjar, Puskesmas Modung, Puskesmas Kedundung, Puskesmas Sukolilo, Puskesmas Kwanyar, dan Puskesmas Arosbaya.

Dan 1 kasus masing-masing di Puskesmas Tanah Merah dan Puskesmas Jaddih, 4 kasus di Puskesmas Geger, dan masing-masing 8 kasus di Puskesmas Kamal dan Puskesmas Kota Bangkalan.

Sedangkan capaian vaksinasi dosis pertama di Bangkalan hingga 6 Februari 2022 berada di angka 70,36 persen atau sejumlah 580.580 dari total 825.180 target sasaran. Sedangkan vaksinasi dosis kedua berada di angka 33,23 persen atau sejumlah 274.036 orang. ****