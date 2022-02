Hasil dan Jadwal Liga Inggris, SCTV 02.45: ManCity vs Brentford, 6 Fakta Skuad Pep Bisa Menang Mudah

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris pekan 24 dan hasil-hasil pertandingan yang telah berlangsung.

Tiga pertandingan pekan ke-24 telah berakhir Rabu (9/2/2022) dini hari tadi.

Berikutnya empat pertandingan akan digelar Kamis (10/2/2022) dini hari nanti dan dua pertandingan lagi dilangsungkan Jumat (11/2/2022) dini hari besok.

Jadwal pertandingan Kamis, 10 Februari 2022 dini hari ini terdiri:

Manchester City vs Brentford - Pukul 02:45 WIB

Norwich vs Crystal Palace - Pukul 02:45 WIB

Tottenham vs Southampton - Pukul 02:45 WIB:

Aston Villa vs Leeds United - Pukul 03.00 WIB

Khusus Laga Manchester City vs Brentford, anda bisa menyaksikan secara gratis dalam siaran langsung Live SCTV Pukul 02.45 WIB. Juga bisa diikuti melalui live streaming MOL TV.

Sedang pertandingan lainnya bisa anda tonton di HP melalui live streaming MOLA TV. Jalannya pertandingan juga bisa diikuti melalui laporan live skor detik per detik, melalui livescore.com atau flash score.com.

Manajer Manchester City Pep Guardiola (kompas.com/afp)

Manchester City vs Brentford: Skuad Pep Guardiola Bisa Menang Mudah

Duel Manchester City vs Brentford bisa disebut sebagai laga tidak seimbang. Ini ibarat pertarungan raksasa denga cebol.

Berikut lima fakta yang menjadi indikator prediksi pasukan Pep Guardiola akan bisa menang dengan mudah. Data indikator dikutip dari Livescore.cor.

1. Juara Bertahan vs Tim Anyaran

ManCity merupakan juara bertahan Liga Inggris. Sedangkan Brentford berstatus tim anyaran, tim yang baru promosi ke Liga Premier Inggris musim 2021/2022.