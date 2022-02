Bulan K3 Nasional 2022, PLN Jatim Kuatkan Budaya K3 di 18 Unit Pelaksana dan 112 Unit Layanan

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PLN UID Jatim menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Bulan (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) K3 Nasional yang berlangsung pada 12 Januari-12 Februari.

Salah satunya, aksi donor darah yang bekerja sama dengan Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya.

Sebanyak 84 pegawai dan tenaga alih daya dari PLN UID Jawa Timur, PLN UP3 Surabaya Utara, PLN UP3 Surabaya Selatan, PLN UP3 Surabaya Barat, PLN UP2D terlibat sebagai pendonor dalam aksi ini.

Memberikan apresiasi positif atas aksi ini, petugas PMI Kota Surabaya, dr Yoshua menyampaikan harapannya akan keberlanjutan kegiatan ini.

"PLN selalu rutin menggelar kegiatan ini, pada bulan ini spesial peringatan bulan K3 Nasional, terima kasih karena pesertanya cukup banyak, semoga kerja sama kita dalam melaksanan donor darah bisa berkelanjutan, sehingga lebih banyak jiwa yang tertolong," kata dr Yoshua, Rabu (9/2/2022).

Di PLN UP3 Jember dan PLN UP3 Kediri, kegiatan serupa digelar pada (19/1/2022) lalu dan diikuti masing-masing oleh 26 peserta dan 50 peserta yang berasal dari pegawai dan tenaga alih daya unit setempat.

Sementara di PLN UP3 Situbondo, pelaksanaan donor darah digelar pada (4/2/2022) lalu dan diikuti oleh 22 pegawai dan tenaga alih daya.

Tak hanya donor darah, peringatan Bulan K3 Nasional yang mengusung tema 'Penguatan Budaya K3 pada Setiap Proses Bisnis Kelistrikan untuk Mewujudkan Zero Accident di Era Digitalisasi' ini disemarakkan dengan berbagai kegiatan lainnya seperti apel dan gelar peralatan Bulan K3, HSSE Goes to School, talkshow radio, sosialisasi kepada masyarakat, dan simulasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

"Pada momentum bulan K3 ini, beragam kegiatan digelar di Unit Induk PLN dan seluruh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada norma K3, menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap probis PLN serta meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan budaya K3 di setiap kegiatan," papar Feri Asmoro, Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan PLN UID Jatim.