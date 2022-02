Analisis Persebaya, Oryza A Wirawan : Kuncinya Mentalitas Bajul Ijo Lawan Semua Orang

Oleh : Oryza A Wirawan, Pengamat Persebaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Dalam 4 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya meraih satu kali kemenangan, satu kali imbang, dua kekalahan.

Sementara Persela 4 pertandingan terakhir tidak pernah memetik poin sempurna. Mereka hanya menuai tiga kali hasil imbang dan satu kekalahan.

Persebaya saat ini di posisi keempat dengan 43 poin dan persela di zona degradasi dengan 18 poin. Di atas kertas, tak ada alasan bagi Persebaya untuk kalah. Namun ada dua yang harus diperhatikan.

Pertama, kesiapan tim. Saat melawan PSIS dan Persipura, Persebaya mengalami kondisi luar biasa, kehilangan pemain-pemain penting karena Covid. Hasil tes PCR yang digelar PT LIB membuat Persebaya hanya punya 15 pemain yang siap bertanding melawan PSIS. Sementara saat melawan Persipura, sejumlah pemain inti seperti Marukawa, Bruno, Kambuaya, dan Alwi Slamat harus absen.

Tak tampilnya pemain-pemain inti itu sangat mempengaruhi permainan Persebaya. Apalagi Marukawa adalah pencetak gol tersubur dengan 12 kali menggetarkan jala gawang lawan. Namun kalau hasil tes PCR jelang laga bersahabat dengan Persebaya, maka susah untuk menaklukkan Bajul Ijo yang sudah menemukan performa gaya permainan di bawah asuhan Aji Santoso.

Kedua, mentalitas. Hasil buruk dalam dua laga terakhir bisa saja mempengaruhi mental pemain Persebaya. Apalagi tim ini diperkuat pemain-pemain muda. Statsrawon, statistik khusus Persebaya, mencatat usia rata-rata pemain saat menghadapi Persipura adalah 20 tahun. Saya kira ini usia termuda skuat senior Persebaya di sebuah laga kompetisi resmi.

Mental pemain muda seringkali dianggap tidak stabil. Itulah kenapa Alan Hansen, pandit Inggris, sempat menyindir skuat Manchester United pada era Alex Ferguson dengan kata-kata: 'You can't WIN with the kids'

Namun masalah mental bisa diatasi jika pelatih memiliki kemampuan memotivasi. Modal untuk memotivasi anak-anak muda di Persebaya sangat besar, terutama setelah kontroversi 'dualisme hasil tes PCR' sebelum melawan Persipura.

Terlepas dari masalah regulasi dan sebagainya, perasaan dicurangi dan dikerjai pada diri pemain dalam urusan tes PCR ini membentuk mentalitas yang disukai pelatih sekaliber Ferguson dan Jurgen Klopp: 'Team Against The World atau Team Against Everybody'.