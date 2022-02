Liga Italia, Perempat Final Coppa Italia, Inter Milan vs Roma, Live TVRI, Kickoff Pukul 03.00 WIB

Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu merayakan gol kemenangan saat menghdapi Genoa di laga perdana Liga Italia musim 2021-2022. Jadwal Perempat Final Coppa Italia, Inter Milan vs AS Roma, Rabu (9/2/2022) pukul 03.00 WIB, LIVE TRVI

SURYA.co.id I Berikut jadwal perempat final Coppa Italia, Rabu - Jumat (8-11 Februari 2022). Laga perempat final Coppa Italia dibuka duel Inter Milan Vs AS Roma Selasa malam waktu setempat atau Rabu (9/2/2022) pukul 03.00 WIB dinihari ini.

Pertandingan COPPA ITALIA disiarkan langsung TVRI. Jadwal Lengkap Perempat Final Coppa Italia tersedia di bagian akhir artikel.

Inter Milan vs AS Roma: Laga Emosional Mourinho

Bentrok Inter Milan vs AS Roma digelar di Stadion San Siro, Milan. Laga ini akan menjadi laga emosional bagi pelatih AS Roma Jose Mourinho. Ini lantaran, Jose Mourinho pernah bersama-sama menjadi arsitek Inter Milan, dan ini merupakan pertemuan pertama Mourinho bersama AS Roma melawan mantan tim asuhannya.

Jelang duel melawan, pelatih AS Jose Mourinho merasa diuntungkan dengan telah pulihnya kapten tim Lorenzo Pellegrini. Pemain dengan posisi gelandang serang itu pun telah dimasukkan dalam starting eleven AS Roma.

Kapten AS Roma itu dikabarkan terus berlatih secara individu dalam beberapa hari terakhir. Latihan itu mengindikasikan ia telah benar-benar pulih dari cedera otot yang membuatnya absen selama tiga pekan.

Pellegrini yang merupakan pemain internasional Italia itu bisa menggantikan Henrikh Mkhitaryan. Tugas utamanya beroperasi di belakang dua striker.

Pelampiasan Inter Milan

Bagi Inter Milan, duel lawan AS Roma ini bisa menjadi ledakan pelampiasan setelah mengalami kekalahan di Serie A Liga Italia akhir pekan lalu.

Inter Milan masih pemimpin klasemen Serie A dengan satu pertandingan sisa, namun jarak poin dengan AC Milan dan Napoli kini makin dekat.