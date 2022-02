Jelang Valentine, Olivia Burton Keluarkan Koleksi Terbaru Berbentuk Siluet Hati

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Nuansa hari valentine erat kaitannya dengan cinta, kasih sayang dan momen berbagi kebahagiaan dan kebersamaan.

Memahami ekspresi jiwa segenap insan di Hari Valentine, mengantarkan Olivia Burton menghadirkan koleksi spesial Olivia Burton Meant to Bee berbentuk siluet hati untuk kali pertama.

Koleksi spesial ini berbentuk siluet hati yang melambangkan cinta dan persatuan antar manusia.

Marketing Coordinator Olivia Burton Indonesia, Tazkia Nadia mengutarakan, Meant To Bee menjadi koleksi pertama dengan dial berbentuk hati dari Olivia Burton sekaligus special edition untuk Valentine's Day tahun ini.

"Jadi, dengan tetap mempertahankan iconic bee sebagai hiasan pemanis pada dial sebagai ciri khas Olivia Burton, jam tangan ini sangat cocok untuk hadiah kepada orang tersayang maupun sebagai self-token di hari Valentine ini," ujarnya, Senin (7/2/2022).

Baca juga: Kasus Penyelundupan Pupuk Bersubsidi, Wakil Ketua DPRD Jatim : Perlu Perhatian Serius Seluruh Pihak

Ia menjelaskan, koleksi Meant To Bee datang dengan dua versi Meant To Bee Mini Blush Mother of Pearl Rose Gold Mesh dan Meant To Bee Mini White Dial Silver Mesh.

Untuk Meant To Bee Mini Blush Mother Rose Gold Mesh ditenagai oleh komponen dial dari batu dengan lapisan mother of pearl.

Bagian strap terbuat dari Stainless Steel emas mawar (rose gold-plated), Bagian case berbentuk kotak siluet hati dengan ketebalan 5.99 mm dan diameter 22 mm yang menimbulkan kesan indah di pergelangan tangan.

Sementara Meant To Bee Mini White Dial Silver Mesh tampil dengan dial berwarna putih berbentuk lebah yang terbuat dari batu.

Baca juga: Kronologi Mobil Ditabrak KA Dhoho di Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Empat Orang Terluka

Strap terbuat dari Stainless Steel. Bagian case berbentuk kotak siluet hati dengan ketebalan 5.99 mm dan diameter 22 mm yang memunculkan kesan istimewa di pergelangan Anda.

Koleksi Meant To Bee Mini Blush Mother of Pearl Rose Gold Mesh d

Baca juga: Pembongkaran Sisakan Dua Zona, Groundbreaking Pasar Besar Kota Batu Segera Dilakukan

"Kedua koleksi spesial hari valentine ini tersedia secara offline di Olivia Burton stores di Plaza Indonesia dan Supermall Pakuwon maupun di THE WATCH CO Stores.

Adapun secara online di www.thewatch.co dan saluran official shop The Watch Co di Tokopedia, Shopee, dan Zalora," tutupnya.

BACA BERITA LIFESTYLE LAINNYA