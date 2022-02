Jadwal Liga Inggris, Dini Hari Ini, Live SCTV: Burnley vs MU, Simak Top Skor dan Klasemen

SURYA.co.id - Jadwal Liga Inggris pekan ini, Rabu - Jumat tanggal 9-11 Februari 2022 akan mempertandingkan 18 tim.

Hanya ada dua tim yang tidak bertanding, yaitu Chelsea dan Brighton& Hove Albion.

Laga pekan ke-24 akan dimulai malam dini hari ini, Rabu (9/2/20022) dini hari waktu Indonesia. Mempertandingkan enam tim dalam waktu hampir bersamaan.

Pukul 02.00 WIB: Newcastle United vs Everton (LIVE MOLA)

Pukul 02.45b WIB : Westham United vs Watford (LIVE MOLA)

Pukul 03.00 WIB : Burnley vs Manchester United (LIVE SCTV)

Khusus pertandingan Burnley vs Manchester United akan disiarkan langsung Live SCTV. Sedang pertandingan lain, semuanya disiarkan TV oniline, MOLA TV.

>>>>>link LIVE STREAMING liga Inggris MOLA TV

>>>>>>Link live score

Peluang MU Amankan Posisi ke-4

Pekan ini, tiga urutan teratas klasemen Liga Inggris akan stagnan alias tidak akan terjadi perubahan. Manchester City yang memiliki poin 57, masih sangat aman dari kejaran runner-up Liverpool yang berjarak 9 poin.

Begitu juga posisi runner-up Liverpool tidak akan berubah. Chelsea yang berada di bawahnya dengan selisih satu poin 48:47, sedang tidak bertanding. Apalagi Chelsea sudah memainkan 24 laga. Sementara Liverpool malam dini hari ini baru akan memainkan laga ke-23.

Chelsea sendiri masih aman dari sundulan Manchester United (MU) yang berada di posisi empat dengan poin 38 atau selisih sembilan poin.