BIODATA Abdurrachman Hakim yang Tereliminasi dari X Factor Indonesia, Sempat Jadi Saingan Ariel NOAH

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Abdurrachman Hakim, kontestan X Factor Indonesia yang tereliminasi setelah tampil di Gala Live Show 4, Senin (7/2/2022) malam.

Abdurrachmann Hakim menjadi kontestas selanjutnya yang tereliminasi di X Factor Indonesia setelah tampil dalam Gala Live Show.

Kontestan yang sempat mencuri perhatian Bunga Citra Lestari itu, mendapat vote terendah dan gagal masuk Top 10.

Seperti diketahui, Abdurrachman merupakan kontestan X Factor Indonesia yang masuk dalam kategori Male dan dimentori oleh Judika.

Walaupun menjadi kontestan yang tereliminasi, ia tetap tersenyum lebar di atas panggung.

Ia menyemangati sahabatnya, Hendra, kontestan yang menangis karena lolos ke babak selanjutnya.

Aura positif pria yang satu ini bahkan terlihat pula dalam komentar di akun Instagram @xfactoridofficial.

Ia menyempatkan menuliskan komentar di postingan yang mengumumkan dia harus tereliminasi.

"Udah sampe sejauh ini, I'm proud enough! Untuk Bang @jud1ka, para judges, temen-temen, Hakim's Family yang pasti!! Semua X-Fellas dari setiap anbase yang ada! Geng Homeband yang super keren, semua tim di balik layar, dan juga kru kontestan yang ku sayang, cielah wkwkwk, thank you so much!

These are the moments I'll adore! God bless you all! Thank you Fremantle Media, Thank you RCTI, thank you X Factor Indonesia! See you again all again someday," tulisnya.