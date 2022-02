FOKUS Taisei Marukawa Ungkap Kondisi Terkini Usai Absen di Laga Persebaya vs Persipura

SURYA.co.id, - Berikut Update Kondisi terkini Taisei Marukawa usai sempat dinyatakan positif lewat tes PCR, penggawa asing Persebaya Surabaya ungkap fokus ke laga berikutnya.

Seperti diketahui, Taisei Marukawa absen membela Persebaya Surabaya saat melawan Persipura Jayapura di pekan ke-23 BRI Liga 1 2021, Minggu (6/2) malam.

Taisei menjadi satu dari sejumlah pemain Persebaya Surabaya yang mendapatkan hasil positif pada tes PCR menjelang kick off.

Baca juga: KEMARAHAN Alwi Slamat Usai Gagal Perkuat Persebaya Surabaya Lawan Persipura Akibat Hasil TES PCR

Baca juga: PSSI dan PT LIB Angkat Bicara Soal Persebaya Surabaya yang Ungkap Hasil Tes PCR Beda

Walhasil, pemain berusia 25 tahun asal Jepang itu harus absen.

Penggawa Persebaya Surabaya, Taisei Marukawa (Persebaya.id)

Taisei Marukawa sebelumnya hampir tak pernah absen membela Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 2021.

Terakhir Taisei absen adalah pada laga pekan pertama karena terbentur aturan Vaksin saat itu.

Setelah itu, ia selalu tampil dalam 21 laga beruntun, kemudian absen di pekan ke-23.

Dilansir dari instastory Taisei Marukawa, pemain andalan Persebaya Surabaya itu memberikan update terbaru terkait kondisinya.

"Dont Worry Guys. I'm Very Fine. I already focus to next match" Tulis Taisei Marukawa seperti dilansir SURYA.co.id.

(Jangan khawatir rek, aku gapapa. Aku udah fokus ke pertandingan selanjutnya).