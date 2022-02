96 Persen Warga Kota Kediri Masuk Program Jaminan Kesehatan, Sebagian dari Dana Bagi Hasil Cukai

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Cakupan program jaminan program kesehatan untuk warga Kota Kediri sejauh ini sudah maksimal. Sejak Pemkot Kediri melakukan optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan pada 2018, cakupan program jaminan kesehatan sudah mendapai 96 persen.

Untuk memaksimalkan cakupan jaminan kesehatan itu, Pemkot Kediri juga memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dalam program Universal Health Coverage (UHC) untuk warga kurang mampu.

"Kepesertaan ada yang dari pusat, dari provinsi dan dari pemkot. Kalau pemkot, sekitar 70 persen diback up dari dana cukai," kelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri, dr Fauzan Adima, Minggu (6/2/2022).

Tahun ini Dinkes Kota Kediri telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 36 miliar dari DBHCH. Anggaran tahun ini lebih besar ketimbang anggaran tahun lalu yang senilai Rp 35 miliar.

Kenaikan anggaran itu adalah salah satu upaya memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Diharapkan seluruh warga terutama yang kurang mampu, bisa terback-up sepenuhnya oleh layanan pemerintah.

Pemkot Kediri juga mengizinkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) dimanfaatkan salah satunya untuk mengasuransikan warganya di BPJS Kesehatan. Mulai 2021, Pemkot Kediri memberikan alokasi dana untuk Prodamas Plus senilai Rp 100 juta per RT per tahun.

Fauzan berharap masyarakat memahami sistem rujukan dalam penanganan penyakit, sehingga memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Sistem rujukan penanganan penyakit tersebut berbasis kepada kualitas pelayanan kesehatan yang merupakan aturan dari pusat.

Sementara Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menegaskan, pemkot berkomitmen memberikan layanan kesehatan optimal untuk masyarakat. Pemkot Kediri sudah menerapkan UHC dengan mengasuransikan kesehatan berbagai lapisan masyarakat dengan syarat sebelumnya belum pernah ikut asuransi.

"Dengan program UHC ini, masyarakat sangat terbantu. Mereka tidak lagi memikirkan biaya berobat, sebab sudah dibantu oleh Pemkot Kediri. Masyarakat tidak usah memikirkan biaya kalau mau berobat karena gratis," terang Abu Bakar.

Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 itu dikeluarkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN-KIS dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. ****