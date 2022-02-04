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Sholawat Ya Imamarrusli Tulisan Latin dan Terjemahan

Berikut ini lirik Ya Imamarrusli dalam 5ulisan Arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Ya Imamarrusli 

SURYA.CO.ID  - Berikut ini lirik Ya Imamarrusli dalam 5ulisan Arab, latin dan terjemahan.

Ya Imamarrusli berisi pujian-pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Liriknya, Ya Imamarrusli Ya Sanadi Anta Ba'dallahi Mu'tamadi.

يَا إِمَامَ الرُّسْلِ يَا سَنَدِي
Ya imamarrusli ya sanadi

أَنْتَ بَعْدَ الله مُعْتَمَدِي
Anta ba'dallahi mu'tamadi

فَبِـدُنْيـَايَ وَآخِـرَتِي
Fabidunyaya wa akhiroti

يَا رَسُوْلَ الله خُذْ بِيَدِي
Ya Rasulallah Khudzbiyadi

(2 kali)

قَسَمًا بِالنَّجْمِ حِيْنَ هَوَى
Qosaman binnajmi hina hawa

مَا الْمُعَافَى وَالسَّقِيْمُ سَوَا
Mal mu-afa wassaqimu sawa

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ya imamarrusli
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