Sholawat Ya Imamarrusli Tulisan Latin dan Terjemahan
Berikut ini lirik Ya Imamarrusli dalam 5ulisan Arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Ya Imamarrusli
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Ya Imamarrusli dalam 5ulisan Arab, latin dan terjemahan.
Ya Imamarrusli berisi pujian-pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Liriknya, Ya Imamarrusli Ya Sanadi Anta Ba'dallahi Mu'tamadi.
يَا إِمَامَ الرُّسْلِ يَا سَنَدِي
Ya imamarrusli ya sanadi
أَنْتَ بَعْدَ الله مُعْتَمَدِي
Anta ba'dallahi mu'tamadi
فَبِـدُنْيـَايَ وَآخِـرَتِي
Fabidunyaya wa akhiroti
يَا رَسُوْلَ الله خُذْ بِيَدِي
Ya Rasulallah Khudzbiyadi
(2 kali)
قَسَمًا بِالنَّجْمِ حِيْنَ هَوَى
Qosaman binnajmi hina hawa
مَا الْمُعَافَى وَالسَّقِيْمُ سَوَا
Mal mu-afa wassaqimu sawa
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