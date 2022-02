Daftar 11 Kontestan X Factor Indonesia 9 yang Lolos ke Gala Show 4 pada Senin 10 Februari 2022

SURYA.CO.ID - Berikut ini daftar 11 kontestan X Factor Indonesia yang akan tampil di babak Gala Show 4, Senin (10/2/2022).

Diketahui, Senin (31/1/2022), dua peserta berada di posisi terbawah. Mereka adalah Nadhira dan Edo.

Nadhira dan Edo kemudian harus kembali menunjukkan kemampuan mereka di babak Save Me Song.

Pada babak Save Me Song sebagai penentuan akhir, Edo kembali berjuang dengan menyanyikan I Love You Goodbye yang dipopulerkan One Direction.

Sementara Nadhira, yang malam ini total sudah dua kali masuk Bottom 2 memilih menyanyikan lagu klasik dari John Legend, Ordinary People.

Setelah keduanya tampil, terpilih lah Nadhira yang mengantongi tiga YES dari tiga juri. Ariel NOAH, Anang Hermansyah dan Rossa.

Ini artinya Edo hanya mengantongi satu YES dari BCL harus pulang dan tereliminasi dari ajang X Factor Indonesia 2021.

Tereliminasinya Edo jadi eliminasi pertama untuk kategori Boys dan otomatis menyisakan hanya kelompok grup Male asuhan Judika yang masih lengkap tiga personel.

Kini tersisa 11 kontestan yang akan tampil di Gala Show ketiga, Senin (10/2/2022).

Siapa saja mereka?