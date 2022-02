Jadwal Liga Spanyol, Klasemen, Top Skor, Live Streaming; Madrid vs Granada, Barcelona vs Atletico

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol LaLiga pekan 23, Sabtu - Minggu (5-8/2/20022). Semua laga Liga Spanyol laliga disiarkan Live beIN Sport dan dapat disaksikan melalui Live Streaming Vidio.com.

Jadwal Laliga pekan 23 akan dibuka duel Getafe vs Levante, Sabtu (5/2/2022) pukul 03.00 WIB. Dilanjutkan Elche vs Depotivo Alaves Pukul 20.00 WIB dan Mallorca vs Cadidz pukul 22.15 WIB.

MINGGU (6/2/2022) : Terjadi laga seru akan akan terjadi Barcelona vs Atletico Madrid, pukul 22.00 WIB

SENIN (7/2/2022) : Liga Spanyol menyuguhkan laga seru pimpinan klasemen Real Madrid vs Granada, pukul 03.00 WIB.

Baca juga: Liga Spanyol, Sosok Adama, Pinjaman Barcelona dari Wolves, Pernah Main Sekali Bareng Barca

Sorotan Utama Pekan 23: Barcelona vs Atletico Madrid

Di pekan 23 nanti, akan ada laga panas antara Barcelona vs Atletico Madrid. Duel di Nou Camp ini akan menjadi pertaruhan bagi Barcelona dan Atletico yang merupakan juara bertahan Laliga.

Laga ini akan menentukan apakah posisi kedua tim di klasemen sementara, tetap seperti sekarang, Atletico urutan 4 dan Barca 5.

Dikutip dari Livescore.com, poin Atletico Madrid dan Barcelona hanya selisih satu poin, 36 dan 35. Jika Barca menang, pasukan Xavi akan mengambil posisi Atletico Madrid.

Namun jika pertandingan berakhir seri atau dimenangi Atletico Madrid, pasukan Diego Simione yang akan tetap bertengger di limit zona Liga Champions Eropa tersebut.

Baca juga: Liga Spanyol: Heboh Skandal Korupsi di Barcelona, Polisi dan Kejaksaan Turun Tangan

Baca juga: Liga Spanyol, Akhirnya Mbappe Perkuat Real Madrid, Dikontrak Rp 661 Miliar per Tahun

Hingga berakhirnya laga pekan 22 yang lalu, Real Madrid tetap berada di puncak meski bermain imbang 2-2 lawan Elche. Pasukan Carlo Ancelotti tetap di puncak dengan poin 50.

Sedangkan Sevilla mengejar di posisi kedua dengan poin 46 atau selisih 4 poin dari Real Madrid. Jarak kejaran ini menyempit setelah dalam pekan ini Real Madrid secara mengejutkan ditahan di kandang oleh tim degradasi Elche dengan skor 2-2.