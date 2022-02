INGAT Mama Lita Masterchef Indonesia 5? Kabarnya Segera Menikah, Sosok Calon Suami jadi Sorotan

SURYA.CO.ID - Masih ingat Mama Lita, peserta Masterchef Indonesia 5? Lama tak terdengar, Mama Lita dikabarkan akan segera menikah.

Kabar Mama Lita segera menikah diketahui dari unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya.

Mama Lita mengunggah foto bersama Firhan Ashari, Runner-up Masterchef Indonesia 6. Dalam kolom keterangan, Mama Lita menuliskan, "Gonna be 24/7 with him @firhanmci6".

Keterangan itu seolah mengisyaratkan bahwa keduanya akan menghabiskan waktu bersama.

Tak lama, unggahan Mama Lita dikomentari oleh Firhan.

"Hehe," balas Firhan Ashari sembari menyematkan emotikon love.

unggahan Mama Lita Masterchef Indonesia 5 (INSTAGRAM)

Unggahan Mama Lita lantas menuai beragam respon warganet, khususnya penggemar Masterchef Indonesia.

eviaafy: Aaaaa mamitaaa seriussss? Senengggggg

imyourzii_: Heh demi mamita??? Waaah

miyosita: Dari pertama mereka deket sudah feeling ni ada udang dibalik bakwan