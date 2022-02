3 Puasa Sunnah di Bulan Rajab yang Berlimpah Pahala Lengkap Niat dan Keutamaan

SURYA.CO.ID - Terdapat tiga puasa sunnah di bulan Rajab yang berlimpah pahala.

Tiga puasa sunnah itu yakni Puasa Rajab, Puasa Senin Kamis dan Puasa Ayyamul Bidh.

Diketahui menurut keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Bulan Rajab jatuh mulai Kamis, (3/2/2022).

Bulan Rajab merupakan salah satu bulan mulia (asyhur al-hurum). Terdapat anjuran memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan mulia tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

صُمْ مِنَ الْحُرُمِ

Berpuasalah pada bulan-bulan haram (HR. Abu Dawud no. 2428, HR. Ibnu Majah no. 1741, HR. Ahmad no. 19435).

Berikut bacaan niat dan keutamaan puasa sunnah di Bulan Rajab, selengkapnya.

Puasa Rajab

Puasa Rajab adalah puasa sunnah yang dilaksanakan di Bulan Rajab.

Bacaan niat Puasa Rajab: