Sate Aja Manfaatkan Momentum Imlek Dengan Kenalkan Tiga Menu Sate Kekinian

SURYA.co.id | SURABAYA - Sate ayam merupakan salah satu menu favorit bagi masyarakat Indonesia. Hal itu menjadi salah satu dasar bagi Bayu Karijanto untuk merintis kuliner legendaris ini namun dengan tampilan dan kemasan kekinian. Dengan nama “Sate Aja”.

"Usaha ini lahir saat pandemi Covid-19, ketika ada penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga orang tidak bisa pergi ke mal atau restoran. Makanya saya ingin ciptakan produk kuliner tapi yang disukai banyak masyarakat yang bisa take away dengan penampilan yang beda," kata Bayu di gerai Sate Aja di Foodcourt Kota Lama, The Grand Kenjeran Surabaya.

Penampilan beda itu terlihat dari pembakaran yang bersih tanpa ada gosong atau lemak yang menempel dan gramasi yang konsisten.

Juga kemasannya, untuk yang take away, tampak modern dengan dibungkus kotak khusus, lengkap dengan bumbu yang disajikan terpisah.

"Kami sebut ini adalah sate kekinian, yang tampil beda. Rasa pasti lebih enak, karena proses pembakaran yang lebih bersih dan menarik," beber Bayu.

Terlihat, sate yang disajikan memang lebih terang namun dipastikan sudah matang dan siap santap. Bersanding dengan bumbu kacang yang ditumbuk halus dipadukan bersama irisan bawang merah, potongan cabai, dan kecap.

"Dengan demikian anak muda atau siapapun akan lebih menyukai, apalagi kita hadir di lokasi yang cukup representatif," ungkap Bayu yang membuka gerai di Kota Lama The Grand Kenjeran dan GWalk CitraLand Surabaya.

Bayu mengklaim, Sate Aja mendapat respon positif dari masyarakat Surabaya. Meski tak menyebut omzet penjualan yang diterima, namun dia menyebut, pembeli baik makan di tempat maupun take away terus meningkat.

Saat ini, Sate Aja menghadirkan tiga pilihan. Yaitu Sate Ayam Premium, Daging Kulit, dan Sate Kulit. Harga yang ditawarkan mulai Rp 25 ribu hingga Rp 33 ribu per 10 tusuk.

"Selain dine in, kami juga melayani delivery dengan menggandeng platform seperti GrabFood dan ShopeeFood," ujar Bayu.

Dan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, Sate Aja menggelar promo yakni all you can eat hanya Rp 88.000 per orang selama 90 menit.