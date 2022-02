Reaksi Bonek Usai Tahu Persebaya Cuma 15 Pemain Dipaksa Lawan PSIS Semarang Malam Ini 

SURYA.co.id | SURABAYA - Perjuangan Persebaya Surabaya bersaing memburu juara BRI Liga 1 2021-2022 amat berat dan penuh ujian. Bonek dan Bonita sebagai pendukung setia Bajul Ijo pun langsung bereaksi usai tahu lawan PSIS Semarang tetap digelar, Rabu (2/2/2022) malam ini

Kepastian Persebaya Surabaya cuma menyisakan 15 dari 30 pemain dan laga lawan PSIS Semarang di pekan ke-22 tetap digelar diungkapkan Canda Wahyudi, manajer tim Persebaya.

Candra Wahyudi tidak menyebutkan siapa saja pemain yang terpapar Covid-19. Ia hanya menyebut saat ini tinggal 15 pemain yang kondisi negatif sesuai hasil PCR satu hari sebelum pertandingan, yakni Senin (1/2/2022).



Melalui akun instagram resmi milik Persebaya Surabaya, langsung mengunggah kabar kondisi tidak baik bagi Persebaya Surabaya.

"We fight together

We never leave man behind

Because we more than team

We are family

#TogetherAsOne," tusil akun @officialpersebaya yang merupakan instagram resmi Persebaya.

"Kita berjuang bersama

Kami tidak pernah meninggalkan manusia

Karena kita lebih dari tim

Kami adalah keluarga

#Bersama-sama."

"Laga Persebaya melawan PSIS tetap digelar meski pemain yang dikarantina bertambah," sambungnya.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri Bonek dan Bonita di kolom komentar. Para pendukung Bajul Ijo memberi dukungan dan semangat penuh kepada Rachamt Irianto yang sedang berjuang maksimal di kompetisi BRI Liga 1 2021-2022.

"APAPUN HASIL AKHIR E, TETAP PERSEBAYA SELAMANYA," komentar akun @kamihausgolkamuu.

"Menang bersyukur.. kalah yowes.. Bismillah.. isok ayo menang. Masio musuh onok YS," ucap akun @denny_sofyanda.

"Bismillah. Allah bersama orang yang taat dan nekat. Ayo bantu langitkan doa lur. Solate ojok lali rek," tulis akun @officialbonekhijrah.

"Sing semangatt, in syaa Allah 3 poin! Doa dan dukungan kami ada bersama kalian," komentar akun @safnirahmaaa.

"BANGGA dengan kebangggaan...MUAK dengan federasi dan operator yg satu circle...apapun hasilnya patut di hargai," tulis akun @

sunari_13.

"Bismillah.. Pokok e bejuang jol, main sing apik, soal hasil opo jare sing nggae urip," komentar akun @ibadul_annazar.

"Apapun yg terjadi kau tetap pahlawan yg sesungguhnya . Bismillah Iso yok 3 poin