Harga Baru Minyak Goreng Curah Rp 11.500/Liter Belum Berlaku di Pasar Kota Blitar

Pedagang kebutuhan pokok di Pasar Pon Kota Blitar masih menjual minyak goreng dengan harga lama Rp 18.000 per liter sampai Rp 20.000 per liter, Rabu (2/2/2022).

SURYA.CO.ID, BLITAR - Kebijakan pemerintah pusat terkait harga baru minyak goreng mulai Rp 11.500 per liter sampai Rp 14.000 per liter mulai 1 Februari 2022 belum terealisasi di pasar tradisional Kota Blitar,

Harga minyak goreng di pasar tradisional Kota Blitar masih mahal Rp 18.000 per liter sampai Rp 20.000 per liter.

Seperti terlihat di Pasar Pon Kota Blitar, Rabu (2/2/2022).

Harga minyak goreng di Pasar Pon Kota Blitar masih harga lama Rp 18.000 per liter sampai Rp 20.000 per liter.

"Harganya masih mahal, karena harga kulakan juga mahal. Pemerintah memberikan kebijakan harga minyak goreng murah, tapi kenyataannya barangnya belum ada di pasar tradisional," kata pedagang Pasar Pon Kota Blitar, Didik Santoso.

Sekadar diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan aturan yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.

Aturan itu dituangkan dalam Permendag No 6 Tahun 2022, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah berlaku sebelumnya melalui Permendag No 3 Tahun 2022.

Aturan itu menyebutkan daftar harga eceran tertinggi minyak goreng yang mulai berlaku pada 1 Februari 2022.

Adapun daftar harga eceran tertinggi minyak goreng sesuai Permendag, yaitu, minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Didik mengatakan sampai sekarang stok minyak goreng dengan harga murah di agen tempat biasa dia kulakan belum tersedia.

