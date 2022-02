Viral Fasilitas Karantina di Asrama Haji Dikeluhkan, Pemkot Surabaya Gerak Cepat Lakukan Perbaikan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Seorang netizen yang menjalani karantina di Hotel Asrama Haji (HAH) Surabaya mengeluhkan fasilitas di tempat karantina tersebut. Pemkot Surabaya bergerak cepat memperbaiki fasilitas tersebut.

Sang pemilik akun Twitter, @swimmin_dory yang menyampaikan keluhan tersebut.

Ia menjelaskan, dipaksa menjalani karantina di Hotel Asrama Haji Surabaya. Padahal, mengutip aturan pemerintah pusat, pasien dengan tanpa gejala dapat isolasi mandiri.

Tak berhenti di situ, ia menyebut fasilitas karantina tersebut kurang laik. Mulai dari dinding yang mengelupas, air kamar mandi tak mengalir, atap ruangan bocor hingga lift yang ia sebut tak berfungsi.

"Twitter please do your magic, sedih bgt dipaksa karantina di fasilitas yg ga jelas, ga higienis dan alur tidak clear,” tulis akun tersebut pada Senin (31/1/2022) mengawali penjelasannya.

Rangkaian Twit ini pun telah mendapat antusias banyak netizen. Di-retweet dan disukai hingga ribuan kali oleh para netizen.

Menanggapi hal ini, Pemkot Surabaya pun kini telah turun tangan melakukan perbaikan. Pemkot mengakui ada sejumlah perbaikan yang tengah dilakukan.

"Beberapa bagian di bangunan itu memang sedang kami perbaiki hingga saat ini. Insya Allah beberapa hari ke depan Gedung Zam-zam sudah selesai direnovasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Ridwan Mubarun, Selasa (1/2/2022).

Pihak Pemkot Surabaya mengakui kurangnya pemantauan di fasilitas di Hotel Asrama Haji. Mengingat, Asrama Haji sempat kosong sejak Desember 2021 hingga pertengahan Januari 2022.

"Nah, saat (kasus Covid-19) landai, sepertinya kurang diperhatikan bangunannya. Sehingga beberapa ada yang rusak," jelas Ridwan.