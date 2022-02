Kumpulan Ucapan Tahun Baru Imlek 2022 Bahasa Indonesia, Inggris & Mandarin Bisa Dikirim via Whatsapp

SURYA.CO.ID - Berikut ini kumpulan ucapan Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin.

Pada hari ini (1/2/2022), masyarakat keturunan Tionghoa merayakan tahun baru Imlek 2022.

Salah satu cara merayakan Tahun Baru Imlek 2022 yakni saling menyapa dengan mengirimkan ucapan kepada keluarga, kerabat, teman, maupun sahabat.

Ucapan Tahun Baru Imlek 2022 bisa dikirim melalui Whatsapp (WA) maupun media sosial lainnya.

Berikut kumpulan ucapan Tahun Baru Imlek 2022.

1. Gōnghè xīnnián.

A Happy New Year to you.

Selamat Tahun Baru untuk Anda.

2. Shēngyì xīnglóng

Business flourishes