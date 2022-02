Kabar Minyak Goreng Sulit Didapat, Khofifah: Stok Kita Cukup

SURYA.co.id | TUBAN - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berkunjung di Kabupaten Tuban untuk melakukan serangkaian aktivitas kerja, Selasa (1/2/2022).

Dalam kunjungannya tersebut, orang nomor satu di Jatim itu memantau pasar murah yang dilaksanakan di kantor samsat jalan Teuku Umar.

Ia juga menanggapi ketersediaan minyak goreng di wilayah yang dipimpin.

"Stok minyak goreng pada dasarnya cukup," kata Gubernur kepada wartawan didampingi Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky.

Mantan Menteri Sosial itu menjelaskan, ketersediaan minyak goreng itu ditunjang dari kesiapan pemerintah mensubsidi dalam jumlah besar.

Menurutnya, kemarin memang sempat ada penyesuaian harga dari pasar modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Pasar modern menerapkan satu harga Rp 14 ribu/liter, sedangkan untuk pasar tradisional menyesuaikan.

"Memang ada penyesuaian harga. Per hari ini 1 februari sudah berlaku harga eceran tertinggi (HET), untuk curah Rp 11.500 per liter, yang kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, yang kemasan duduk Rp 14.000 per liter," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan di hari yang sama saat kedatangan gubernur, di Alfamart jalan Re Martadinata, stok minyak goreng tinggal 6 kemasan ukuran 1 liter.

Sedangkan di Indomaret jalan setempat, stok minyak goreng kosong. Bahkan, terdapat pengunjung yang akan beli minyak goreng harus pulang dengan tangan kosong.

"Cari minyak goreng tapi tidak ada barangnya" kata Sinta sambil menuju pintu keluar didampingi suaminya.