Hari Pertama Penyesuaian Harga, Komisi B Sebut Minyak Goreng di Lamongan Mendadak 'Menghilang'

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Penyesuaian minyak goreng satu harga yang mulai berlaku Selasa (1/2/2022), belum bisa berjalan mulus. Selain tidak semua pedagang bisa segera menerapkan satu harga itu, minyak goreng seperti mendadak kompak 'menghilang' alias sulit ditemukan di pasar-pasar tradisional.

Kondisi ini diakui oleh Komisi B DPRD Lamongan setelah mendapati informasi bahwa minyak goreng satu harga masih sulit ditemukan di Pasar Agrobis Babat. Dari pantauan Komisi B, saat ini stok minyak goreng di pasar tradisional di Lamongan masih sulit, dan harganya juga masih berlaku bervariasi alias tidak seragam.

Sekretaris Komisi B, Anshori mengatakan, harga minyak goreng yang berlaku di pasar tradisonal masih di atas harga eceran tertinggi (HET). Padahal seharusnya mulai 1 Februari 2022 ini berlaku satu harga.

Informasi yang didapatkan Komisi B, harga minyak goreng masih Rp 17.500 per liter dan stoknya juga minim. "Bahkan harga gula juga masih di angka Rp 14.000 per KG atau masih di atas HET, yakni Rp 12.500," kata Anshori.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng mulai berlaku hari ini Dalam Pasal 2 dijelaskan, minyak goreng terdiri dari minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan minyak goreng kemasan premium.

Sementara dalam Pasal 3 dituliskan, bahwa pemerintah menetapkan HET untuk minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14 ribu per liter.

Anshori menambahkan, stok minyak goreng di sejumlah lapak pedagang setempat sulit ditemukan. Dari hasil sidak yang dilakukan, Anshori menyebut, kelangkaan minyak goreng ini diduga karena pasokan dari distributor belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lamongan.

Anshori yang juga Wakil Ketua DPC Gerindra Lamongan itu tidak ingin berandai-andai. Pihaknya hanya berharap pasokan minyak goreng pasar Lamongan cukup.

Dalam waktu dekat, kata Anshori, pihaknya akan melakukan hearing dengan beberapa pihak terkait untuk bersama-sama mencari jalan keluar atas kebutuhan stok minyak goreng untuk warga Lamongan.

"Ini harus direspon cepat. Dalam waktu dekat kita akan mengundang Bulog, dinas terkait, termasuk distributor minyak, gula dan bahan pokok lain," ungkapnya.

Rapat dengar pendapat dengan dinas terkait sangat diperlukan untuk mencari solusi dengan adanya fenomena tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah agar segera mengambil langkah strategis.

Mungkin dengan cara menggelar operasi pasar untuk menyeragamkan harga di pasaran. "Kita berharap segera ada solusi dari pemerintah. Masyarakat harus terbantu," katanya. ****