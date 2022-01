Kuota Pupuk Subsidi untuk Petani Tambak Dihapus, Besok Ribuan Petambak di Lamongan Turun Jalan

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Dihapusnya kuota pupuk bersubsidi bagi petani tambak di Lamongan kini menjadi persolan serius.

Kepastian tidak adanya jatah pupuk bersubsidi bagi petani tambak ini, akan berdampak dengan kehidupan petani tambak. Karena produksi ikan berkurang.

Mendapati kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada petani tambak, ribuan petani tambak di Lamongan akan menggelar demo ke DPRD dan Kantor Pemkab Lamongan pada Rabu (2/2/2022) besok.

"Saya ingin demo hanya sekali, tapi tuntas," kata koordinator aksi, Yusuf Fadli kepada SURYA.CO.ID sebelum bertemu Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana, Senin (31/1/2022).

Demo yang akan digelar, menurut Yusuf, akan melibatkan perwakilan petani tambak dari 6 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Karangbinangun 420 orang, Deket 750 orang, Turi 2000 orang, Glagah 500, Kalitengah 2000 orang dan Kecamatan Kota Lamongan 500 orang.

Yusuf memastika,n demo yang digelar ribuan petambak ini fokus pada persoalan subsidi pupuk yang dihapus bagi petani tambak.

Jatah pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk petani tanam atau petani padi. Sementara kebutuhan pupuk bagi petambak jauh lebih banyak.

"Kalau budidaya ikan petambak Lamongan tidak dipupuk, itu akan membawa sengsara petambak," kata Yusuf.

Sebab, jika ikan petambak Lamongan tidak dipupuk dengan ideal, maka produksi ikan sangat rendah. Selain itu, saat masa tanam padi juga tidak bisa berproduksi sesuai harapan.

Sementara, harga pupuk non subsidi Rp 550 ribu per sak. Sedang pupuk bersubsidi hanya Rp 80 ribu per sak.