Industri Pendukung Horeca Diprediksi Tumbuh, SPS Sebut Permintaan Tisu Hampir Pulih 100 Persen

SURYA.co.id|SURABAYA - Aktivitas Dine in di Kafe dan Restaurant yang semakin aktif seiring dengan tingkat kepercayaan diri masyarakat terhadap Covid-19. Vaksin yang hampir menyeluruh dan ketaatan pada prokes membuat sektor Hotel, Kafe dan Restaurant kembali bergairah di kuarter IV-2021. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jatim, memberikan catatan, kinerja Desember 2021 hampir menyamai Desember 2019 sebelum Covid.

“Sekitar 90 persen,” kata Tjahjono Haryono, Ketua Apkrindo Jatim, disela penandatanganan MoU dengan Karang Taruna Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu.

Sejalan peningkatan kinerja Kafe dan Restoran, industri pendukungnya juga terkerek naik. Salah satunya tisu, yang selalu ada di meja makan, tempat cuci tangan maupun di toilet. Produsen tisu, Sun Paper Source (SPS), menyebutkan peningkatan signifikan pada quarter IV di sektor tisu away from home (AFH). Sun Paper Source memiliki tisu brand Pulpies untuk melayani sektor Away From Home (AFH) seperti hotel, kafe, restaurant, mall, perkantoran dan tempat-tempat publik lainnya.

Direktur Utama PT Sun Paper Source Ventje Hermanto mengatakan tren sektor AFH menunjukkan tren membaik selama 2021. Selain faktor distributor yang bertambah, faktor pengendalian Covid-19 dan PPKM sangat berdampak. “Jika dibandingkan 2020 dengan 2021, sektor AFH meningkat 77 persen. Trennya terus membaik menuju angka normal sebelum pandemi,” kata Ventje, Senin (31/1/2022).

Bahkan, kuater empat 2021 mencapai rekor kenaikan.

Peningkatan tonase permintaan sektor AFH ini ini disambut Sun Paper Source dengan menggandeng UKM untuk membuat tissue dispenser.

Pembuatan dispenser ini merupakan program untuk hotel yang setia menggunakan tisu Pulpies. Jika sebelumnya memesan dispenser pabrikan, kali ini Sun Paper Source memilih untuk memesan di UKM.

“Kami ingin teman-teman UKM juga ikut semangat dengan roda ekonomi yang berputarnya mulai kencang ini,” jelas Ventje.

National Chief Operating Officer (COO) Sun Paper Source, William Yaury, menambahkan, pertumbuhannya mencapai 100 persen dibanding kuarter sebelumnya (Q3-2021) yang menurun karena PPKM level 3. “Jenis tisu towel dan compact interfold yang paling banyak diminati sektor AFH, jenis tisu ini paling banyak digunakan Kafe dan Restaurant," ungkap William.

Prosentasenya paling tinggi di antara yang lain seperti napkin tissue, facial tissue maupun toilet roll yang biasa digunakan hotel.