Geledah Rumah 3 Saksi Kasus Korupsi BPNT, Kejari Kota Kediri Angkut Sejumlah Dokumen

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri didalami penyidik Tindak pidana korupsi (tipikor) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri. Senin (31/1/2022), penyidik kembali melakukan penggeledahan pada rumah tiga saksi perkara dugaan korupsi BPNT itu.

Kali ini penggeledahan menyasar tiga rumah saksi petugas pendamping penerima BPNT di Kota Kediri. Ketiga rumah yang digeledah masing-masing milik rumah saksi Nb di Kelurahan Tosaren, rumah saksi Sr di Kelurahan Manisrenggo dan rumah saksi Pt di Kelurahan Pojok.

Tidak ada keterangan apa pun dari para penyidik kejari selama proses penggeledahan. Penggeledahan dilakukan mulai pukul 13.15 WIB sampai 15.30 WIB. Dari rumah ketiga saksi, petugas mengamankan sejumlah dokumen yang terkait BPNT tahun 2020 dan 2021.

Juga diamankan dokumen laporan para pendamping dalam penyaluran BPNT Kota Kediri, beberapa buku tabungan dan flashdisk. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Kantor Kejari Kota Kediri untuk diteliti dan kemudian dilakukan penyitaan.

Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan penyidikan dugaan tipikor BPNT Kemensos RI di Kota Kediri tahun 2020 dan 2021 atas nama tersangka TKP (58). TKP adalah mantan Kadinsos Kota Kediri, dan SDR (28) adalah koordinator pendamping BPNT berupa penerimaan fee sebesar Rp 1,4 miliar.

Diberitakan sebelumnya, tersangka TKP dan SDR dijerat pasal tipikor karena telah meminta fee dari rekanan yang memasok kebutuhan bahan pokok untuk e-Warung yang menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kedua tersangka telah bersepakat menerima fee dari pihak suplier bahan pokok untuk BPNT Kota Kediri. Dari kesepakatan, kepala dinas menerima fee Rp 200 per KG beras, Rp 1.000 per KG telur, Rp 1.000 per KG kacang.

Sementara pendamping mendapatkan masing-masing Rp 100, Rp 500, dan Rp 500 untuk masing-masing item kebutuhan per KG itu.

Permintaan tersebut telah berlangsung sejak periode Juni 2020 sampai September 2021. Jumlah total uang fee yang diterima para tersangka mencapai Rp 1,4 miliar. ****