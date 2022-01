BIODATA Park Solomon Aktor yang Berperan di All of Us Are Dead, Akui Tak Henti Menangis saat Syuting

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Park Solomon, aktor yang mencuri perhatian saat berperan dalam serial Netflix All of Us Are Dead.

Seperti diketahui, saat ini serial All of Us Are Dead tengah menjadi perbincangan setelah menduduki posisi pertama Netflix, sejak dirilis pada 28 Januari 2022.

Berdasarkan data FlixPatrol pada 29 Januari 2022, All of Us Are Dead tidak hanya menempatkan di posisi pertama, melainkan juga memecahkan rekor drama Korea sebelumnya.

Penayangan perdana serial tersebut telah mendapatkan poin 679, yang merupakan poin tertinggi di semua pemutaran perdana Netflix drama Korea.

Sebagai perbandingan, blockbuster pada 2021, Hellbound, ditayangkan perdana di 634. Sementara Squid Game memiliki awal yang lebih sederhana dengan 231 poin.

Pada 30 Januari 2022, poin peringkat untuk All of Us Are Dead melonjak menjadi 803. Itu mempertahankan status Top 10 di platform streaming global.

Hal ini juga menjadikan All of Us Are Dead sebagai konten Korea kelima yang menempati #1 di seluruh dunia, setelah #Alive, Space Sweepers, Squid Game, dan Hellbound.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan E Daily, sutradara All of Us Are Dead, Lee Jae Kyoo, berterima kasih kepada penonton, para pemain, dan staf atas cinta dan dukungannya.

Dia tidak dapat memercayainya karena banyak cinta serta dukungan yang diberikan di seluruh dunia kepada serial besutannya.

"Saya tahu ini akan sangat berarti bagi para pemain dan staf yang mendedikasikan diri mereka untuk membuat pertunjukan ini terjadi selama dua tahun terakhir," ucap Lee Jae Kyoo.