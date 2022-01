Besok Sistem HET Minyak Goreng Mulai Diberlakukan, Gubernur Khofifah Berharap Distribusi Lancar

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sidak pemberlakuan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter dan Rp 28.000 per dua liter di Alfamidi Sedati Gede Sidoarjo, Kamis (20/1/2022).

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyambut baik regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng mulai Selasa (1/2/2022) besok.

Sesuai aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng, per 1 Februari 2022 akan diberlakukan harga HET untuk produk minyak goreng mulai harga Rp 11.500 per liter.

Dengan rincian, harga minyak goreng curah HET-nya dibanderol Rp 11.500 per liter, kemudian minyak goreng dengan kemasan sederhana HET-nya Rp 13.500 per liter sedangkan untuk kemasan premium HET-nya adalah Rp 14.000 per liter.

Untuk itu, Gubernur Khofifah secara khusus meminta rantai agar rantai pasok distribusi minyak goreng dari hulu hingga hilir berjalan lancar, baik di toko-toko retail maupun di pasar tradisional.

"Harapannya distribusi dari hulu, yaitu mulai pabriknya hingga ke supplier lebih lancar. Sehingga sampai konsumen akhir juga lancar dengan harga sesuai HET. Sehingga intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat akan terus disinergikan," ungkap Khofifah, Senin (31/1/2022).

Khofifah menambahkan, terkait adanya perbedaan harga minyak goreng, utamanya di toko retail dengan toko kelontong atau penjual di pasar tradisional, karena kenaikan harga dipengaruhi kenaikan harga CPO dunia. Sehingga seluruh harga minyak goreng mengalami kenaikan.

Memang awal pemberlakuan satu harga hanya untuk pasar retail modern yang dalam kordinasi APRINDO. Hingga saat ini, pasar tradisional diberi kesempatan waktu menyesuaikan.

"Kami saat ini sudah terus melakukan intervensi sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, yakni Satu Harga Minyak Goreng sebesar Rp 14.000 per liter. Tetapi mulai 1 Februari akan diberlakukan HET minyak goreng sesuai ketentuan," ungkapnya.

Menurut Khofifah, dalam pelaksanaan intervensi guna menstabilkan serta meningkatkan daya beli masyarakat, format door to door untuk menggelar operasi minyak bisa dijadikan contoh oleh elemen-elemen lainnya agar daya beli masyarakat tetap terjangkau.

"Selain memang kebijakan satu harga di semua merek, dan besok berlaku aturan HET, kami akan tetap lakukan monitoring di lapangan. Tentu juga kami lakukan monitoring harga yang di titik akhir konsumen sesuai HET," pungkasnya.