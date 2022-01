Liga Inggris, Ini Sosok Kiper Incaran Arsenal, Matt Turner dari AS

SURYA.co.id I Arsenal sedang melakukan negosiasi untuk mendapatkan kiper handal. Sosok yang diincar ternyata bukan kiper dari tim-tim elit Eropa, melainkan dari Liga MLS, Amerika Serikat.

Direktur olahraga New England Revolution Bruce Arena, Kiper Timnas Amerika Serikat (AS) Matt Turner sedang dalam pembicraan dengan The Gunners.

Matt Turner baru saja terpilih sebagai MLS Goalkeeper of the Year pada tahun 2021 setelah membantu keberhasilan Revs to Supporters' Shield, meskipun timnya gagal di babak playoff dengan kekalahan dari New York City di semifinal Wilayah Timur.

Pemain berusia 27 tahun bergabung dengan Revs sejak 2016, mencatatkan 97 penampilan MLS.

Ketua Revs Arena telah mengkonfirmasi pembicaraan sedang berlangsung antara kedua tim terkait masa depan kiper yang telah bermain sebanyak 13 kali bersama Timnas AS tersebut.

Namun, Turner kemungkinan besar baru akan bisa dibawa ke Arsenal musim panas nati. Turner diplot menjadi penjaga gawang utama menggantikan Bernd Leno, cadangan Aaron Ramsdale.

“Seperti yang dispekulasikan, ada kemungkinan kami bisa kehilangan Matt Turner,” kata Arena kepada Sports Hub di radio 98.5.

"Jika semuanya berjalan dengan baik, kami akan kehilangan dia di musim panas. Kami sedang bernegosiasi dengan Arsenal untuk menyelesaikan transfer. Kemungkinan itu terjadi cukup kuat."

Arsenal dilaporkan akan membayar awal £ 4,5 juta (Rp 72 Miliar) untuk Turner dalam kesepakatan yang bisa meningkat menjadi £ 7,5 juta ($ 10 juta) dengan tambahan,.

Langkah yang tertunda untuk Turner sekarang dapat membuat Leno tetap di tempatnya selama sisa musim ini. Jika dia menyelesaikan transfer, Turner akan menjadi orang Amerika kelima yang menandatangani kontrak dengan Arsenal setelah Gedion Zelalem, Danny Karbassiyoon, Frank Simek dan Doug Farquhar. (livescore.com)