JADWAL Layangan Putus Tayang Perdana di RCTI dan Nasib Adegan Mas Aris dan Lydia

SURYA.CO.ID - Serial Layangan Putus yang mulanya hanya bisa ditonton di aplikasi WeTV, kini segera tayang di layar kaca.

RCTI menjadi stasiun televisi swasta yang akan menayangkan serial Layangan Putus mulai 8 Februari 2022 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Lesley Simpson, Executive Producer & Country Head WeTV dan Iflix Indonesia.

“(Tayangnya) per tanggal 8 Februari. Jam 18.00 WIB,” kata Lesley kepada Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Lebih lanjut, Lesley menjelaskan alasan serial garapan sutradara Benny Setiawan itu ditayangkan di televisi.

“Jadi sebenarnya at the end of the day content ini sudah dibikin dan sukses dia harus seluas mungkin. Nah itu yang kami lihat, seharusnya WeTV itu kerja sama dengan TV lokal sebanyak mungkin,” ucap Lesley, dikutip dari Kompas.com.

“Supaya kami terus create content yang lebih baik lagi,” tambahnya.

Bagaimana Nasib Adegan Mas Aris dan Lydia?

Sementara terkait adegan dewasa yang banyak diperankan oleh Mas Aris (Reza Rahadian) dan Lydia (Anya Geraldine) di serial tersebut, Lesley memastikan akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

“Akan ada sensor (dan) sedang disensor, makanya tayangnya 8 Februari secara butuh waktu untuk sensor dan lain-lain,” kata Lesley.