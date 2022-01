PLN Giatkan Borderless PDKB-TM dan Harbas pada Bulan K3 Nasional

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Memperingati Bulan K3 nasional tahun 2022, PLN UID Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan borderless Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)-TM dan Pemeliharaan Rabas-Rabas (Harbas) di wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Giri, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gresik.

Digelar pada 26-27 Januari 2022, sebanyak 128 personil yang terdiri dari 30 personil PDKB SL dari UP3 Surabaya Selatan, UP3 Surabaya Utara, UP3 Surabaya Barat, dan UP3 Sidoarjo, 1 regu PDKB berjarak, 6 regu rabas, 33 personil pengawas K3L, 10 pengawal unit akan melakukan pengamanan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dari potensi gangguan binatang di 43 titik, perbaikan konstruksi jaringan SUTM di 7 titik, dan pengamanan Right of Way (ROW) jaringan 20 kV.

"Ada 50 titik di 6 penyulang wilayah kerja PLN ULP Giri yang menjadi target pemeliharaan borderless kali ini," kata Hadi Saputra, PLH General Manager PLN UID Jawa Timur (Jatim).

Sebelumnya pada tahun ini, pihaknya telah menggelar pemeliharaan borderless di UP3 Bojonegoro.

Dirinya berharap dengan kegiatan ini mampu meningkatkan keandalan jaringan SUTM dan mengurangi durasi pemadaman terencana di PLN ULP Giri, UP3 Gresik.

"Yang menjadi spesial pada kegiatan kali ini supervisi kegiatan oleh pengawas K3L dalam rangka bulan K3 Nasional 2022," tambah Hadi.

Kegiatan Borderless PDKB TM dan Harbas diawali dengan apel bulan K3 Nasional 2022, penandatanganan komitmen zero accident, gelar peralatan Yantek dan pengawasan K3 bersama yang juga serentak digelar di seluruh unit PLN.

"Melalui penandatanganan komitmen zero accident, segenap insan PLN UID Jawa Timur siap untuk memperkuat disiplin eksekusi K3, safety leadership, dan memastikan kesiapan sumber daya untuk mewujudkan zero accident tahun 2022," ungkap Hadi.

Senada, Manager PLN UP3 Gresik, Paultje Mangundap menyatakan kegiatan ini sebagai upaya preventif meningkatkan keandalan pasokan listrik untuk pelanggan setia PLN.

"Semoga PLN terus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan keamanan dan kesehatan,"ungkapnya.

Dalam kegiatan yang sama PLN UID Jawa Timur juga menyerahkan 1.000 bibit pohon kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik.

Sekretaris Dinas DLH Kabupaten Gresik, Ketut Pratikno mengucapkan terimakasih kepada PLN yang telah memberikan bantuan 1000 bibit pohon.

"Terimakasih atas sumbangsih PLN untuk pelestarian lingkungan hidup. Selama ini PLN dan DLH telah bekerjasama dalam rangka penataan estetika kota, perapian tanaman dan juga perampasan pohon yang mengganggu kabel distribusi PLN. Semoga kerjasama ini tetap terjalin, yang bagus kita lanjutkan yang kurang ditingkatkan," paparnya.

Tak hanya itu, 17 UP3 di UID Jawa Timur juga menggelar serangkaian acara memperingati bulan K3 mulai dari pemasangan bendera K3, spanduk, umbul-umbul, sosialisasi HSSE Goes to School, sosialisasi masyarakat umum secara serentak melalui media massa dan media elektronik.