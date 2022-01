Asuransi Astra Kembali Anugerahkan Garda Oto Community Award

Head of Communication and Customer Service Management Asuransi Astra, L. Iwan Pranoto berfoto bersama perwakilan komunitas Toyota Sienta Community Indonesia (TOSCA) sebagai pemenang kategori #AlwaysDriveSafely Pioneer dalam gelaran Car Community Award 2021

SURYA.co.id|SURABAYA - Sebagai perusahaan yang mendukung peace of mind dalam berkendara, Asuransi Astra aktif memberikan literasi hingga mengadakan kampanye keselamatan berkendara Always Drive Safely yang juga merupakan bagian dari kampanye keselamatan berkendara Grup Astra, ‘Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas’ yang sudah berjalan selama 15 tahun.

Kemitraan dengan komunitas mobil merupakan salah satu cara Garda Oto dari Asuransi Astra untuk dapat menjangkau kepedulian masyarakat tentang berkendara aman.

Di awal tahun 2022 ini, Asuransi Astra kembali menyelenggarakan Garda Oto Car Community New Year Virtual Gathering yang menganugerahkan Garda Oto Car Community Award hingga sesi sharing yang membahas mengenai insurance knowledge.

"Jadi, guna menjalin sinergi baik dengan para komunitas mobil dan momen apresiasi respon positif dari para komunitas mobil tiap tahunnya, Garda Oto menghadirkan penghargaan tahunan Garda Oto Car Community Award sebagai apresiasi yang dibagi dalam dari tiga kategori, yaitu The Most Engaged Community on Social Media, The Most Contribution Community, #AlwaysDriveSafely Pioneer," ujar Head of Communication & Customer Service Management Asuransi Astra, L. Iwan Pranoto, Jumat (28/1/2022).

Selain tiga kategori utama tersebut, Garda Oto juga memberikan Special Mention Award kepada komunitas yang berkontribusi dalam program Garda Oto Car Community pada tahun 2021. Adapun pemenangnya adalah Indonesia Calya Sigra Family (ICSF).

The Most Engaged Community on Social Media berhasil diraih oleh Toyota Sienta Community Indonesia (TOSCA) sebagai juara pertama, Silver Cars Community Indonesia (SILVERIANS) sebagai juara kedua, dan Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI) sebagai juara ketiga karena komunitas tersebut dinilai selalu berinteraksi aktif dalam mengkampanyekan program Garda Oto di media sosial selama tahun 2021.

Selanjutnya untuk kategori The Most Contribution Community berhasil dimenangkan oleh Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI) karena dinilai sebagai komunitas yang memiliki peran aktif mengikuti kegiatan Garda Oto dalam melakukan edukasi literasi keuangan.

Untuk kategori yang ketiga adalah #AlwaysDriveSafely Pioneer yang diberikan kepada komunitas Toyota Sienta Community Indonesia (TOSCA) atas penilaian keaktifan komunitas dalam mengkampanyekan defensive driving #AlwaysDriveSafely sepanjang tahun 2021.

“Tahun baru menjadi momen untuk kita sama-sama bersiap melaju lebih jauh demi pencapaian-pencapaian baru, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara.

Inilah saatnya kita semua bergandengan tangan saling bersinergi untuk lebih mengkampanyekan kebiasaan aman berkendara. Karena sebatang lidi tidak akan berarti apa-apa, namun akan lebih kuat saat disatukan,” tutup L. Iwan Pranoto.