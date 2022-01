Qoala Plus Dorong Tingkatkan Pertumbuhan di Jatim Dengan Sediakan Layanan Asuransi Digital

surya/ahmad zaimul haq

Dari kiri: Dwiyanto Kurniawan, Regional Business Manager Qoala Plus Jawa Timur, Adi Firman, VP Sales Qoala Plus dan Delta Andreansyah, AVP Growth & Marketing Qoala Plus disela Media Briefing pada acara Kick Off Meetiing 2022 Accelerating Life & Growing With Qoala Plus di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (27/1/2022).