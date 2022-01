Covid-19 Naik Lagi, Polres Lamongan Kembali Rekayasa One Way System Jalan Menuju Alun-Alun,

SURYA.co.id lLAMONGAN - Pada Natal dan Tahun Baru, Alun - alun Lamongan ditutup dari segala arah. Dan dibuka kembali setelah Nataru.

Kini Sat Lantas Polres Lamongan kembali melakukan rekayasa arus ke pusat kota untuk meminimalisir mobilitas masyarakat karena pandemi Covid-19.

Jalan seputar Alun-alun Lamongan dijadikan satu arah (one way). Penerapan one way system ini dimulai pada jam 16.00 WIB hingga 20.00 WIB.

"One way system ini berlaku setiap hari pada jam-jam yang sudah ditentukan itu," kata

Kasatlantas Polres Lamongan, AKP Aristianto Budi Sutrisno kepada Surya.co.id, Kamis (27/1/2022).

Masyarakat harus tahu jika saat ini jalan di seputar alun-alun Lamongan diberlakukan sistem jalan satu arah (one way). Tidak sepanjang waktu, penerapan one way ini hanya diberlakukan pada jam-jam tertentu, yaitu pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB setiap harinya.

One way system itu mulai diberlakukan Rabu (26/1/2022) kemarin. Diberlakukan sistem satu arah atau one way system di jalan seputar alun-alun kota Lamongan.

Pemberlakuan sistem satu arah di jalan seputar alun-alun Lamongan ini, menurut Aris, dilakukan untuk meminimalisir mobilitas masyarakat mengingat pandemi Covid-19 masih ada.

Selain itu, juga sebagai sarana imbauan kepada masyarakat apabila tidak penting dan mendesak untuk lebih baik di rumah saja. "Meminimalisir mobilitas masyarakat dan sebagai sarana untuk imbauan kepada masyarakat apabila tidak situasi yang urgent lebih baik di rumah saja, mengingat pandemi masih ada dan pasien Covid-19 ada peningkatan," ungkap Aris.

Mengenai sampai kapan pemberlakuan sistem satu arah di seputar alun-alun ini akan berakhir? Aris menyebut jika hal itu akan terus dievaluasi pada 31 Januari mendatang sambil melihat perkembangan penyebaran Covid-19 di Lamongan. Meski jalan seputar alun-alun diberlakukan sistem satu arah, namun alun-alun Lamongan masih tetap buka seperti biasa.

"Lebih baik di rumah saja, jaga diri, jaga keluarga dan jaga negara dengan mematuhi protokol kesehatan demi pencegahan Covid-19," ungkapnya..

Pengalihan arus seputar alun-alun yang dilakukan mulai pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB ini berlaku untuk kendaraan roda empat maupun dua.

Rinciannya adalah, untuk kendaraan roda 4 dari arah utara bisa melalui simpang 4 Famili ke timur lewat jalan Soewoko dan Jalan Veteran, kecuali darurat menuju RS Citra Medika masih diperbolehkan. "Untuk kendaraan roda 2 dari arah utara bisa melalui simpang 4 Famili ke timur lewat Jalan Soewoko dan Jalan Veteran atau simpang 4 Famili ke barat.

Untuk diketahui, saat ini Lamongan berada di PPKM level 1 sesuai dengan Inmendagri yang baru. Sementara, Untuk angka penyebaran Covid-19 di Lamongan, sesuai dengan data yang ada di Dinkes Lamongan, ada sebanyak 14 pasien aktif Covid-19 atau naik naik 3 dari sebelumnya yang hanya 11 pasien aktif Covid-19.