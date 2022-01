Masih Mahal, Minyak Goreng Rp 14 Ribu/Liter Belum Dijual di Pasar Tradisional Kota Blitar

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga minyak goreng Rp 14.000 per liter masih belum berlaku di pasar tradisional Kota Blitar, Rabu (26/1/2022).

Sampai sekarang, harga minyak goreng di pasar tradisional Kota Blitar masih mahal kisaran Rp 18.000 per liter sampai Rp 20.000 per liter.

Seperti yang terlihat di Pasar Pon Kota Blitar. Harga minyak goreng di Pasar Pon Kota Blitar masih Rp 18.000 per liter sampai Rp 20.000 per liter.

"Masih harga lama Rp 18.000 per liter-Rp 20.000 per liter. Harga minyak goreng Rp 14.000 per liter belum masuk ke pasar," kata Sunarmi, pedagang kebutuhan pokok di Pasar Pon Kota Blitar.

Sunarmi mengatakan sampai sekarang pasokan minyak goreng Rp 14.000 per liter belum masuk di pasar tradisional.

Para pedagang di pasar masih menghabiskan stok lama minyak goreng yang harga Rp 18.000 per liter sampai Rp 20.000 per liter.

"Informasinya, minyak goreng harga Rp 14.000 per liter baru masuk ke pasar mulai pekan depan. Sekarang yang sudah ada minyak goreng Rp 14.000 per liter hanya di toko modern. Tapi stoknya terbatas," ujarnya.

Dikatakannya, banyak pembeli di pasar yang menanyakan minyak goreng harga Rp 14.000 per liter.

Tapi, pedagang di pasar belum ada yang menjual minyak goreng harga Rp 14.000 per liter karena barangnya belum masuk.

"Banyak yang tanya minyak goreng harga Rp 14.000 per liter, tapi barangnya memang belum ada," ujarnya.