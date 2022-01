Pandemi Paksa Crown Group Keluar dari Zona Nyaman dan Berani Berinovasi dengan Cara Baru

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengusaha kelahiran Surabaya yang merupakan CEO dan Komisaris Crown Group, Iwan Sunito, memberikan catatan pribadi awal tahun mengenai pandangannya tentang apa yang terjadi selama dua tahun terakhir.

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah membuat dirinya dan manajemen Crown Group berpikir ulang tentang strategi bertahan menghadapi gempuran yang sepertinya tak kunjung usai.

"Mulanya memang tak mudah. Namun, perlahan tapi pasti, Covid-19 berhasil memaksa Crown Group keluar dari zona nyaman dan membuat aneka inovasi penting yang sebelumnya tidak terpikirkan," kata Iwan, Selasa (25/1/2022).

Lebih lanjut Iwan menyebutkan, to be adaptive and try to innovate all the time. Adaptasi dan inovasi adalah sebuah keniscayaan.

"Tinggal bagaimana diri kita sendiri, mau atau tidak untuk berubah, sehingga pernyataan bisa atau tidak bisa menjadi tidak lagi relevan," sambungnya.

Salah satu contohnya adalah pada penghujung 2020 mereka berhasil melakukan transaksi penjualan lintas negara secara online dan real time.

"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Crown Group. Bahkan semua dokumennya di otorisasi secara e-document, sesuatu yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya,” paparnya.

Selain menjadi lebih inovatif, Covid-19 juga ternyata tidak menghalangi Crown Group untuk tetap produktif.

Situasi lockdown tidak menghalangi tim Crown Group untuk tetap aktif berinteraksi baik kepada sesama anggota tim maupun calon klien melalui pemanfaatan teknologi daring.